NZD/USD SENTIMENT CLIENT IG : Les traders sont l'achat NZD/USD pour la première fois depuis juin 03, 2020 quand NZD/USD se négocié à 0,64.

Fed (Williams) "Il est important d'étudier la volatilité de marché en septembre pour identifier les causes de ce stress" ...loool 65% de rallye en 5 mois pour le SP500 suivi d'une petite correction de 10% en septembre et la Fed s'inquiète déjà ???

Etats-Unis Confiance des consommateurs (Conf. Board) --> 101.8 (cons 89.5 préc révisé 86.3 vs 84.8)

Mise à jour du Sentiment clients IG : La grandes majorité des traders sont à l'achat Ripple.

Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Argent : 1,16 % Or : 0,35 % Pétrole WTI : -1,98 %