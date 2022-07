Gold : Les anticipations d’inflation et le dollar font plier le cours de l’or

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

Les anticipations d’inflation et le dollar font plier l’or

Le cours de l’or continue de chuter face à l’envolée du dollar et la baisse des anticipations d’inflation des investisseurs causée par la correction des matières premières. L’once d’or a chuté de 1,4% jeudi et recule de près de 6% depuis le début du mois alors que dans le même temps le dollar DXY est remonté à un plus haut de 20 ans et les anticipations d’inflation de long terme (à 5 ans dans 5 ans) aux Etats-Unis sont tombées à leur plus bas niveau depuis février.

Source : fred.stlouisfed.org

L’once d’or devrait continuer d’être pénalisée ces prochains mois par la correction des cours des matières premières et l’envolée du dollar et tant que la Fed ne met pas un coup de frein à son resserrement monétaire. Le cours de l’or évolue actuellement à un plus bas de près d’un an à 1700$ et pourrait rejoindre son plus bas de l’année dernière à 1670$ au cours des prochaines séances avant de reprendre un peu de hauteur.

Le cours de l’or pourrait rejoindre 1670$ avant de rebondir

En effet, le cours de l’or pourrait tenter de rebondir depuis ce support, d’autant plus que le momentum baissier semble insoutenable. L’indicateur RSI est dans sa zone de survente depuis plusieurs jours, ce qui avait le plus souvent lieu à la fin des jambes de baisse et précédait soit une consolidation, soit un rebond. Le ratio rendement/risque redevient donc progressivement en faveur des acheteurs à court terme.

Graphique journalier du cours de l’or réalisé sur TradingView :

Les prochains catalyseurs à surveiller pour le cours de l’or seront cet après-midi les publications des ventes au détail et de la production industrielle américaine ainsi que les dernières interventions des membres du FOMC dans les médias, les membres ayant interdiction de communiquer une dizaine de jours avant chaque réunion de politique monétaire.

