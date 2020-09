Argent : Les cours consolident au-dessus de 23,40 USD

Points clés de l’article :

La situation sanitaire menace à nouveau la reprise économique

Pour l’instant une consolidation d’une tendance haussière

Lundi, les cours des métaux précieux ont chuté , l'argent étant à son plus bas niveau depuis un mois et demi. Lundi, la hausse de l'indice dollar, qui a atteint son plus haut niveau sur un mois et demi, a déclenché une longue liquidation des métaux précieux.

De plus, les prix des métaux industriels ont plongé par crainte qu'une aggravation de la pandémie de Covid ne conduise à des mesures de restrictions strictes qui réduiraient la croissance et la demande de métaux à usage industriel.

En Europe, le ministre allemand de la santé a déclaré que la tendance des nouveaux cas de Covid est "inquiétante", et le Royaume-Uni a déclaré que le taux d'infections à Covid pourrait atteindre environ 50 000 par jour d'ici la mi-octobre si aucune mesure n'était prise. Ce matin le premier ministre britannique a demandé aux habitants de Londres de rester chez eux et de recourir au télé travail sans toutefois imposer un re confinement. Les bars et restaurants vont devoir fermer plus tôt. M. Johnson consultera de hauts fonctionnaires et les dirigeants de l'Ecosse, de l'Irlande du Nord et du Pays de Galles lors d'une réunion de la commission d'urgence dite "Cobra" ce matin avant d'informer le Parlement sur les nouvelles restrictions. Il fera ensuite une déclaration à la nation à 20 heures. En outre, la moyenne sur sept jours des nouvelles infections à Covid en France a dépassé pour la première fois les 10 000. Aux États-Unis, le nombre de décès dus à des infections du Covid approche les 200 000. Le virus Covid a maintenant infecté 31,312 millions de personnes dans le monde, avec plus de 966 000 décès.

L’argent consolide sa hausse récente et revient sur un support à 23,40 USD qui pourrait interrompre la baisse. Le RSI se rapproche de sa zone de survente et la bougie d’hier avec une mèche basse montre que les acheteurs sont bien revenus au contact du support.

Cependant il est trop tôt pour dire si un rebond va se mettre en place tant le corps de la bougie d’hier est importante. On attendra donc une séance de reprise ou un dépassement de 27,65 USD pour se repositionner à la hausse.

En cas de cassure de la zone 22,30/23,42 la baisse pourrait s’amplifier et remettre en cause la forte hausse débutée en Mars.

Evolution des cours de l’argent en données quotidiennes :

