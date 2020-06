Gold : le cours de l’or plie mais ne rompt pas

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU GOLD

L ’aversion au risque n' a pas disparu

Les cours de l’or évoluent dans un range de consolidation

Face à l’ascension fulgurante des bourses (le marché actions), les investisseurs ont retrouvé l’appétit pour le risque. De ce fait, le métal jaune cède du terrain depuis plusieurs semaines mais réalise une performance d’environ +11,50% sur les 6 premiers mois de 2020. Néanmoins, les enjeux actuels et le contexte de marché font que l’or a encore de beaux jours devant lui.

Tout d’abord, l’or profite de la monétisation de la dette, les Etats s’endettent pour lutter contre les impacts récessifs du Covid-19 sur l’économie, tandis que les banques centrales injectent des liquidités à outrance et s’engagent à acheter la dette souveraine et corporates de manière illimitée. Le gold constitue un rempart face à l’inflation. Contrairement aux devises manipulées par les banques centrales, l’or est un actif tangible et disponible en quantité limitée. Il n’est adossé à aucune institution et préserve sa valeur et son pouvoir d’achat. De plus, en cas de perte de confiance dans les monnaies fiduciaires, les investisseurs de tourneront davantage vers un actif reconnu aux yeux de tous.

Pour finir, les tensions géopolitiques entre la Chine et les Etats-Unis alimentent les craintes d’une guerre froide entre les deux pays. La guerre commerciale et le statut spécial de Hong Kong sont l’un des nombreux dossiers épineux sur la table des négociations. Enfin, les élections présidentielles en novembre 2020 risquent aussi de créer de l’incertitude sur les marchés, le candidat Joe Biden pourrait donner du fil à retordre dans la course à la présidence surtout avec les émeutes actuelles concernant la mort de George Floyd.

Que dit l’analyse technique ?

Graphiquement, force est de constater que l’once d’or évolue dans une tendance haussière. La récente envolée des bourses n’a pas profité à l’actif, toutefois le marché n’a pas capitulé et marque une pause à court terme. Pour le moment, les prix consolident à l’intérieur d’un range compris entre 1 680$ et 1 750$, ainsi seule la rupture d’une des bornes donnera le tempo pour la suite.

La reconquête du seuil psychologique des 1 700$ et de la moyenne mobile 50 périodes permettraient que le flux acheteur ne s’essouffle pas. Tant que le niveau de support à 1 680$ résiste à la pression vendeuse, alors l’objectif est de rallier une nouvelle fois les 1 750$. En cas de franchissement de ce seuil clé, cela ouvrirait la voie à une accélération en direction de la zone des 1 800$.

Pour résumer, la dynamique de fond est clairement haussière. Certes, le métal jaune cède du terrain et manque de carburant pour se diriger vers de nouveaux plus hauts annuels ; mais n’oublions pas que les investisseurs naviguent encore en eaux troubles et que le retour de l’aversion au risque n’est pas à exclure.

GRAPHIQUE DU GOLD EN DONNÉES JOURNALIÈRES

