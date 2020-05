Or, pétrole, cacao : L’hebdo des matières premières

Points clés de l’article :

Les métaux précieux : Le métal jaune entre deux eaux, l’argent mieux orienté

L’Or affiche une reprise des cours depuis hier après la forte baisse de la semaine dernière très liée à l’expiration du contrat de Juin. La faiblesse de l’argent n’a pas été de la même ampleur. Les indicateurs économiques publiés hier ne sont pas très encourageants avec des nouvelles inscriptions au chômage supérieurs aux attentes, dans la lignée de la révision du PIB américain à – 5%. Les commandes de biens durables étaient un peu mieux qu’attendu. Les conditions restent donc très favorables aux métaux précieux car les banques centrales vont certainement devoir accentuer leur politique accommodante.

Les cours de l’argent se situent dans une phase de consolidation entre 17,60 Usd et 16,70 Usd qui s’inscrit dans une tendance haussière tant que le bas de ce canal horizontal n’est pas cassé.

L’Or est revenu sur la base du triangle et a rebondi dessus mercredi avec une bougie en forme de doji qui aurait pu laisser entrevoir une séance de hausse hier pour confirmer la reprise. Les cours sont bloqués par une oblique descendante qu’il faudra franchir pour reprendre la tendance haussière. En cas d’échec les cours pourraient revenir sur le support important à 1660.

Evolution des cours de l’Or sur une base quotidienne :

Une dose d’énergie : Les cours du pétrole respirent

Les prix de pétrole se sont repris après des prises de bénéfice en début de séance. Les chiffres économiques hier moins bons qu’attendu font craindre une consommation d’or noir en baisse. Dans le même temps les prix ont subi la hausse inattendue des stocks de pétrole au plus haut depuis 3 ans. Les stocks ont augmenté de 7,93 millions de baril cette semaine. L’escalade dans les tensions sino-américaines n’est pas non plus une bonne nouvelle pour les cours.

Mais les cours se sont repris grâce aux commentaires du porte-parole du Kremlin qui a dit que le président Putin et le prince Mohammed Bin Salman avaient eu un entretien positif sur une coordination d’une réduction de la production qui sera débattu lors d’une réunion du 9 et 10 juin. Le précédent accord n’était valable que jusqu’en juin et la perspective d’une poursuite de la réduction de la production est un facteur positif pour les prix de l’or noir.

Les cours évoluent dans un canal juste au-dessous d’une résistance majeure. La sortie déterminera le prochain mouvement d’ampleur.

Evolution des cours du WTI sur une base quotidienne :

Du côté des matières premières agricoles : Le cacao sur un fort support

Le cacao a baissé la semaine dernière avant de se reprendre fortement hier. Le virus complique les récoltes et les approvisionnements. Les livraisons peuvent être ralenties et la prochaine récolté pourrait souffrir du manque d’ouvriers. Pour l’instant la demande est moins importante en Europe.

Les cours ont cassé une importante résistance le 22 avril et depuis évoluent au-dessus. Le rebond hier sur le support montre la force de cette droite horizontale et les prix peuvent se diriger vers dernier plus haut du 14 mai et le seuil psychologique à 2000.

Evolution des cours du cacao sur une base quotidienne :

