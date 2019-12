Cours de l’or : quel est le message de l’analyse technique après le rebond récent ?

Points-clés de l’article :

Plusieurs facteurs sont à la source du rebond de l’or et des métaux précieux cette semaine, faisons le point.

L’analyse technique du cours de l’or décrit une configuration qui pourrait devenir très haussière si le marché dépasse la résistance à 1490$.

COURS DE L’OR - TradingView

Plusieurs facteurs sont à la source du rebond de l’or et des métaux précieux cette semaine, faisons le point

Le cours de l’or rebondit cette semaine, avec un léger décalage sur le rebond de la volatilité implicite des marchés actions et la correction des indices boursiers. Cela fait longtemps que le métal jaune n’est plus qu’un simple actif à l’aspect « refuge », c’est surtout la chute de la courbe des taux d’intérêt qui a permis la hausse depuis le début de l’année 2018, en clair la politique ultra agressive des grandes Banques Centrales.

La semaine prochaine voit justement la dernière décision de politique monétaire de l’année de la Réserve Fédérale des Etats-Unis avec Donald Trump qui continue de mettre une pression verbale pour la poursuite du cycle baissier du taux des fed funds initié cette année. Le Président des Etats-Unis réclame un dollar US plus faible dans une optique de compétitivité change au sein du commerce mondial. Des chiffres économiques US décevants cette semaine (PMI de l’ISM manufacturier, ADP) ont relancé la baisse du dollar US sur le Forex, c’est ici un facteur de rebond de l’or, car cela pourrait augmenter la probabilité que la FED baisse à nouveau ses taux, non pas la semaine prochaine, mais début 2020.

Au stade actuel, le cours de l’or reste dans une phase de consolidation depuis la fin de l’été, mais l’analyse technique décrit une configuration qui pourrait redevenir haussière si une résistance technique est dépassée.

ONCE D’OR : graphique TradingView qui expose les bougies japonaises en données journalières

L’analyse technique du cours de l’or décrit une configuration qui pourrait devenir très haussière si le marché dépasse la résistance à 1490$

Le cours de l’or a dépassé une résistance intermédiaire cette semaine, les 1472$, mais le dépassement de cet obstacle technique n’est pas un signal de relance de la dynamique haussière en place depuis le début de l’année 2018.

Le graphique en données hebdomadaires décrit une configuration en drapeau qui porte en elle les germes de la reprise de la hausse, mais pour cela il faut une résolution haussière, soit le débordement de la résistance à 1500$. Ce signal pourrait être donné cette première quinzaine du mois de décembre mais rien n’est acquis.

Suivez Vincent Ganne sur Youtube