CAC 40 : début de semaine dans le rouge suite aux décevantes statistiques chinoises

Points-clés de l’article sur le cours du CAC 40 :

Le CAC 40 sous pression face au ralentissement de l’économie chinoise

Le CAC 40 revient sous deux importantes résistances

Le CAC 40 sous pression face au ralentissement de l’économie chinoise

Les marchés actions commencent la semaine sur une note négative. Dans le sillage de l'Asie, le CAC 40 et ses homologues européens débutent la semaine dans le rouge à la suite de données économiques chinoises décevantes pour le mois de juillet.

Les ventes au détail et la production industrielle ont ralenti plus que prévu le mois dernier en Chine. Les ventes au détail ont augmenté de 8,5 % sur un an, contre 12,1 % en juin et des attentes à 11,5 %, et la production industrielle a augmenté de 6,4 %, contre 8,3 % en juin et des attentes à 7, 8 %. Les investissements en capital ont également ralenti plus que prévu, progressant de 10,3 % contre 12,6 % en juin et 11,3 % attendu.

Ces décevants chiffres chinois sont en ligne avec ceux du crédit publiés la semaine dernière et renforcent donc le scénario d’un ralentissement plus important qu’initialement prévu de l'économie chinoise au troisième trimestre.

Après les ventes au détail et la production industrielle de la Chine, les participants au marché vont maintenant surveiller leur équivalent pour les États-Unis (mardi). Les investisseurs suivront également l'enquête manufacturière de la Fed de New York (cet après-midi) et celle de la Fed de Philadelphie (jeudi). Ces enquêtes donneront notamment des indications avancées sur l'inflation et le marché du travail.

Le CAC 40 revient sous deux importantes résistances

Graphique journalier du cours du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance du CAC 40 est indiscutablement haussière sur toutes les échéances de temps, mais le ratio rendement/risque ne favorise plus les nouvelles stratégies acheteuses.

En effet, le CAC 40 est revenu sous deux résistances majeures : le plus haut historique inscrit en 2000 à environ 6950 points et la borne haute du canal haussier dans lequel il évolue depuis le début de la pandémie et sous laquelle il s’est replié en juin.

Les investisseurs pourraient profiter de ces deux importantes résistances techniques pour sécuriser une partie de leurs bénéfices. Si la pression vendeuse devenait importante, le CAC 40 pourrait entreprendre un retracement.

La séance du jour sera importante, puisqu’une clôture journalière en l’état formerait une figure de retournement baissière en « étoile du soir » ce qui ouvrirait la voie à un retracement. En cas de retracement, le premier support à surveiller sera l’ancienne résistance à 6700 points.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE