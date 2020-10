Dow Jones : Wall Street revient tester un support majeur

Points-clés de l’article sur le Dow Jones :

Le Dow Jones revient tester un support majeur à 26 357 points

Les indices américains ont connu une séance encore plus saignante que les indices européens mercredi. Les principaux indices de Wall Street ont plongé de plus de 3% face aux nouveaux confinements annoncés en Allemagne et en France qui font craindre les investisseurs un nouveau confinement planétaire à l’image de celui connu au printemps. La violence du repli des marchés américains mercredi s’explique également par l’absence d’un autre catalyseur encourageant. Tous les indicateurs semblaient dans le rouge mercredi puisque les négociations sur des nouvelles mesures de relance aux Etats-Unis n’aboutiront finalement à aucun accord avant les élections et la course de l’épidémie aux Etats-Unis avait atteint un nouveau record… L’avenir des indices américains dépendra avant tout de l’évolution des restrictions sanitaires aux Etats-Unis. L’annonce d’un nouveau confinement outre-Atlantique serait extrêmement néfaste pour les marchés actions. Dans une plus faible mesure, les résultats des GAFAM publiés ce soir, la première estimation du PIB américain du troisième trimestre publié ce jeudi et les négociations sur un nouveau plan de relance seront des catalyseurs qui devraient également influencer les marchés

Graphique journalier du cours du Dow Jones réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la chute du Dow Jones l’a ramené sur un niveau de support majeur : le plus bas de septembre à 26 537 points. C’est un niveau technique très important, car une poursuite de la correction sous ce support formerait une figure de retournement baissière en « double top ». Les perspectives deviendraient alors baissières jusqu’à 24 000 points, soit 9,50% plus bas. En l’absence de clôture journalière sous 26 537 points, le ratio risque/rendement favorise actuellement les acheteurs, mais un signal technique haussier sera nécessaire pour se positionner à l’achat. Découvrez nos prévisions de long terme des autres marchés dans nos guides prévisionnels.

