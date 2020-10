Le cours du CAC 40, volatil au cœur de son range 4700/5200

Points-clés de l’article :

Le cours du CAC 40 a ouvert un gap baissier et un gap haussier cette semaine, des signaux techniques contradictoires au cœur de son range moyen terme 4700/5200 points.

L’action Unibail Rodamco Westfield évolue à contre-courant du marché cette semaine, le point bas semble avoir enfin été fait.

Graphique du cours du CAC 40 – source TradingView

L’actualité fondamentale continue de souffler le chaud et le froid sur le marché. Le thème principal reste naturellement la résurgence du Covid-19 en Europe et aux Etats-Unis, ainsi que le plan de relance budgétaire toujours en discussion aux Etats-Unis. Le Stimulus de près de 2000 milliards de dollars devrait être adopté par les Républicains et les Démocrates prochainement, peut-être avant les élections du mardi 3 novembre mais rien n’est acquis.

Après avoir chuté jeudi avec le retour des mesures de confinement en Europe, le cours du CAC 40 ouvre un gap haussier ce vendredi 16 octobre, équilibrant le gap baissier ouvert le jeudi 15 octobre. Les signaux techniques sont donc largement contradictoires pour les actions de la Zone Euro, toujours en trading range de moyen terme depuis le mois de juin dernier, à l’image du range 4700/5200 points pour le cours du CAC 40.

Graphique de l’action Unibail Rodamco Westfield avec la plateforme TradingView

A contre-courant du marché boursier parisien cette semaine, je relève le fort rebond de l’action Unibail Rodamco Westfield. L’action du leader de l’immobilier commercial a été massacrée par la crise économique mondiale liée au virus, mais une augmentation de capital de 3.5 milliards d’euros pourrait être votée en novembre et l’analyse technique donne des signaux de renversement de tendance à la hausse. Si le marché confirme en dépassant la résistance à 41 euros, alors une forte reprise haussière pourrait démarrer.

