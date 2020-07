Nasdaq 100 : Les techs marquent le pas en amont des résultats

Points-clés de l’article sur le Nasdaq 100 :

Les valeurs technologiques marquent le pas en amont des résultats des GAFAM

Le Nasdaq 100 pourrait sortir par le bas de son canal haussier

Les valeurs technologiques marquent le pas en amont des résultats des GAFAM

Le Nasdaq 100 marque le pas depuis le début de la semaine après avoir inscrit un plus haut à 11'000 points en séance lundi. Les investisseurs préfèrent prendre quelques bénéfices alors que le bal de publications de résultats d’entreprises débute. Le rythme des publications va s’accélérer au cours des deux prochaines semaines et les premiers résultats des géants de la tech sont attendus dès la semaine prochaine avec Microsoft et Amazon.

Netflix, qui a publié ses résultats jeudi, a enregistré des revenus en hausse de près de 25% sur un an. A titre de comparaison, Factset estime des revenus en baisse de 11,5% pour l’ensemble des entreprises du S&P 500. Le « boom » de nouveaux utilisateurs généré par la pandémie a diminué au second trimestre. Le site de streaming a enregistré une hausse de « seulement » 10,1 millions d’abonnés, c’est 2,5 millions de plus que les attentes, mais 7,9 millions de moins qu’au premier trimestre. Netflix a déçu les investisseurs puisque l’action a chuté de 10%, probablement parce que l’entreprise ne prévoit plus que 2,5 millions de nouveaux abonnés au troisième trimestre.

A court terme, les résultats des GAFAM (acronyme pour Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) seront décisifs pour les marchés boursiers et en particulier le Nasdaq, car chacun d’entre eux pèse plus ou moins 10% de l’indice.

Le Nasdaq 100 pourrait sortir par le bas de son canal haussier

Graphique 4 heures du DAX réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives continuent d’être haussières. Malgré son repli depuis lundi, le Nasdaq 100 continue d’évoluer dans son canal ascendant et au-dessus de sa moyenne mobile à 20 séances.

Toutefois, le Nasdaq ne pourra pas continuer d’évoluer dans ce canal éternellement puisqu’il progresse actuellement de 80% sur un rythme annualisé. La sortie par le bas du canal pourrait se faire plus rapidement que les « bulls » le pensent. C’est en tout cas ce qu’alerte le ratio Put/Call Equity. La moyenne à 2 semaines est tombée à l’un de ses niveaux les plus bas de son histoire sous 0,5. Un niveau aussi bas avait tout le temps précédé une période de consolidation de plusieurs mois voire de correction. La dernière fois que le ratio Put/Call est tombé aussi bas était en janvier…

Moyenne mobile à 10 séances du ratio Put/Call Equity – Stockcharts.com :

Par conséquent, il sera sans doute préférable de rester prudent sur le Nasdaq, même en cas de repli jusqu’à la borne basse de son canal. Il sera préférable d’attendre un rééquilibrage chez les traders options avant de se repositionner à l’achat sur les techs et les marchés boursier sur le moyen et long terme.

Découvrez nos prévisions de long terme des autres marchés dans nos guides prévisionnels.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE