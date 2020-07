CAC40 : L’indice surnage entre deux eaux

Points clés de l’article :

Reprise économique contre reprise du virus

Le CAC40 en zone neutre

Reprise économique contre reprise du virus

Les marchés ont profité de bons chiffres économiques notamment en Chine où l’indice PMI manufacturier a atteint en juin son niveau le plus élevé depuis 3 mois soutenu par un rebond de la demande. L’indice a progressé à 50,9 en juin contre 50,6 en Mai supérieur à 50 traduisant une expansion de l’activité. En France Emmanuel Macron a réaffirmé sa volonté de parvenir à un accord en Juillet concernant le plan de relance européen. L’Allemagne a aussi annoncé un plan d’aide supplémentaire de 130 billions d’euro qui devrait être approuvé au parlement cette semaine. Aux Etats Unis, les ventes de maisons ont bondi de 44,3% sur un mois alors que les analystes s’attendaient à +19,3%.

Les commentaires du président de la Fed J. Powell ont aussi soutenu les actions hier. Il a déclaré que l’économie entrait dans une nouvelle phase de croissance plus tôt que prévu mais à condition que le virus doit rester sous contrôle.

Et justement ce matin, les déclarations de l’organisation mondiale de la santé sur le fait que le pire était encore à venir a refroidi les ardeurs des acheteurs. Aux Etats Unis, deux états sont revenus en arrière dans leur processus de déconfinement. L’Arizona a fermé ses bars et le New Jersey les salles de restaurant. En Australie l’état du Victoria impose une mesure de confinement pour 4 semaines dans certains quartiers de Melbourne. Ce matin, le gouvernement britannique a remis sous confinement la ville de Leicester. Les marchés ont donc pris entre le bonnes nouvelles de la reprise économique et la résurgence du virus qui pourrait annihiler le rebond de l’activité.

Le CAC40 en zone neutre

L’indice évolue dans une tendance haussière depuis son point bas de Mars avec des sommets et creux ascendants au-dessus d’une oblique haussière. Les principales actions françaises ont retracé un peu plus de 61,8% de la baisse de Mars avant de corriger et revenir sur l’oblique. Depuis plusieurs jours les cours évoluent entre cette droite ascendante et une résistance à 5047 points.

En cas de franchissement le CAC40 pourrait se diriger vers une zone de résistance constituée d’un droite à 5230, de la moyenne mobile à 200 jours et du retracement Fibonacci de 61,8%. Avec la conjonction de tels facteurs il n’est pas étonnant que l’indice marque le pas.

S’il venait à casser l’oblique haussière mais surtout le fort support à 4760 (50% Fibonacci et droite horizontale), la tendance baissière reprendrait.

L‘indice se situe donc dans une zone de neutralité.

Evolution du CFD CAC40 en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE