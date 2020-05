S&P 500 : la moyenne mobile à 200 jours couvre le marché

Points-clés de l’article :

Cours de l’indice S&P 500 en bougies japonaises journalières – source TradingView

Malgré les annonces de la biotech Moderna et du plan d’aide de l’UE, les indices boursiers progressent marginalement. Gare au risque géopolitique cette semaine

La semaine passée a été haussière pour les marchés actions, en Asie, Europe et à WallStreet. Les actions ont été portées par la promesse du vaccin Covid-19 de la biotech US Moderna, ainsi que par les Euro Corona Bonds de la Commission Européenne. Mais attention, Moderna n’en est seulement qu’à la phase 2 de la FDA et le plan d’aide européen doit encore être ratifié par les Parlements au mois de Juin et c’est loin d’être acquis.

Cette semaine, le risque baissier pour les actions vient surtout de la résurgence des tensions géopolitiques entre la Chine et les Etats-Unis. Donald Trump se montre de plus en plus agressif, notamment sur les dossiers Taiwan et Hong-Kong, sans oublier les accusations sanitaires contre la Chine.

L’analyse technique de l’indice S&P500, la référence mondiale pour les institutionnels, ne parvient pas à dépasser la résistance des 3000 points, cette dernière étant renforcée par les moyennes mobiles à 100 jours et 200 jours, à la pente baissière. La moyenne mobile à 200 jours est très suivie par les institutionnels. Gare à un scénario de retracement cette semaine.

Graphique du VIX, le baromètre de la « peur » – source TradingView

Sur le plan technique, l’indice S&P 500 est couvert par la moyenne mobile à 200 jours et le VIX approche d’un fort support technique

Alors que le cadre technique du S&P 500 est « topish » à proximité des 3000 points, l’inertie haussière parvient malgré tout à se maintenir. Le cas de marché d’un rebond de la volatilité est probablement prématuré, le VIX ne semble pas encore avoir trouvé un plancher. Le point de vue de cet article est naturellement subjectif, mais je pense que la « vol » va bientôt rebondir, soit sur les niveaux actuels, soit sur le gap haussier ouvert le 24 février dernier. Avoir raison trop tôt est avoir tort, alors patience.

