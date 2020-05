NASDAQ : L’indice technologique reprend son souffle

Points clés de l’article :

Une période de résultats décevante et des tensions sino-américaines

La tendance reste haussière

Une période de résultats décevante et des tensions sino-américaines

Les indices américains qui n’étaient pas fermés ont perdu du terrain vendredi et ouvert plus bas aujourd’hui.

Une grosse partie des entreprises ont publié leurs résultats. Les publications indiquent pour l’instant des surprises négatives aux Etats Unis de l’ordre de -2% malgré des attentes de baisse à 2 chiffres des bénéfices par action avant les publications. Contrairement aux trimestres précédents, les prévisions de BPA continuent à baisser, attendues à 32 USD contre 40 USD au début de l’année. 65 % des sociétés ont dépassé les attentes, le ratio le plus faible depuis au moins 10 ans. La croissance des BPA est de -16%, 2% en dessous du consensus. Les résultats de Apple et Amazon, entreprises phares ayant portées les indices ces dernières semaines, sortis jeudi sont révélateurs de cette phase de publication.

Pendant le week-end, Warren Buffet a appelé à la prudence en soulignant les incertitudes ambiantes comme la montée de la dette, le ralentissement de la demande mondiale et la baisse des bénéfices. Les tensions sont montées d’un cran entre la Chine et les Etats Unis. Le président et son chef de la diplomatie accusent la Chine d’avoir fabriqué le virus dans leur laboratoire de Wuhan. Trump menace de remettre en cause la phase 1 de l’accord commercial avec la Chine. Ce ne serait évidemment pas de bonne augure pour la reprise de l’activité économique.

La tendance reste haussière

La tendance reste haussière sur l’indice technologique tant que l’on reste au-dessus de 8357 points qui représente le dernier creux. Les baisses des deux derniers jours ont permis de casser une oblique haussière et entrent dans une phase de consolidation après la hausse de 38% entre le 23 mars et 30 avril. La moyenne mobile à 20 périodes confirme cette tendance.

La résistance se situe sur le niveau des 9156 dernier rempart avant le gap laissé ouvert à 9330. Si l’indice venait à casser le support alors une vague de baisse serait certainement enclencher vers la forte zone de support entre 7900 et 8000 points.

Evolution du Nasdaq en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE