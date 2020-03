S&P 500 : Faut-il revenir sur les actions ?

Points-clés de l’article sur le S&P 500 :

La panique a fait bondir le VIX à son niveau le plus haut depuis 2008

La purge du marché terminé ?

Le sentiment des marchés suggère un rebond

Les perspectives du S&P 500 sont haussières au-dessus de 2728 points

La panique a fait bondir le VIX à son niveau le plus haut depuis 2008

Beaucoup se posent la question si c’est le bon moment de revenir sur les actions après la tempête historique des dernières semaines. L’épidémie du coronavirus n’est pas encore finie, loin d’être sous contrôle et devrait continuer à se rependre, mais les marchés on peut être déjà pricé tout ca.

Ce qui est sûr, c’est que les investisseurs sont extrêmement peureux et les marchés extrêmement survendus. Le VIX est à son niveau le plus haut depuis la capitulation du crack de 2008 et le Fear & Greed Index de CNN est à un de ses niveaux les plus bas de son histoire.

Graphique hebdomadaire du VIX et du S&P 500 :

La purge du marché terminé ?

Cette chute a permis d’assainir les marchés. Presque aucune valeur n’a résisté à cette purge. Moins de 10% des composantes du S&P 500 évoluent actuellement au-dessus de leur moyenne mobile à 50 séances.

Dans le passé, c’était un signal indiquant un excès baissier puisque le marché avait très souvent tendance à rebondir à court terme. Ce signal avait souvent lieu en fin de correction ou de marché baissier. Toutefois, ce signal a également eu lieu en plein milieu du crash de 2008 donc ce signal n’exclut pas l’utilisation d’un stop et d’un money management adaptés.

Le sentiment des marchés suggère un rebond

D’un point de vue du sentiment, les gérants sont pessimistes, ce qui était souvent un indicateur contrarien.

La National Association of Active Investment Managers (NAAIM) effectue une enquête hebdomadaire auprès de ses membres (gérants professionnels), leur demandant quelle était leur exposition globale aux actions à la clôture du marché un jour spécifique de la semaine. Leur exposition est tombée sous le seuil des 30% pour la première fois depuis 2016.

Statistiquement, ce signal était haussier pour les marchés actions à court, moyen et long terme.

Les perspectives du S&P 500 sont haussières au-dessus de 2728 points

Les indicateurs de respiration et de sentiment sont donc statistiquement en faveur d’un rebond des marchés à court terme. C’est le scénario que je préfère tablait après une baisse de 20% en ligne droite des marchés actions en moins de 3 semaines…

Graphiquement, le S&P 500 rebondit après avoir testé lundi son plus bas de juin à 2728 points. Au-dessus de ce support, les perspectives techniques sont haussières et un retour au plus haut de mars à 3136 points me semble être le scénario le plus probable au cours des prochaines semaines.

Graphique journalier du S&P 500 réalisé sur TradingView :

Une fois ce rebond technique effectué, le prochain mouvement dépendra surement de l’état de l’épidémie. Si le virus continue à se propager pendant les prochains mois, cela pourrait entrainer l’économie mondiale en récession et donc faire chuter les actions beaucoup plus bas.

Découvrez nos prévisions de long terme des autres marchés dans nos guides prévisionnels.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE