USD/JPY : Signaux haussiers en faveur d’un retour du dollar à 113 yens

La liste des signaux en faveur des actifs risqués continue de s’étendre. Le sentiment global des opérateurs des marchés est beaucoup plus positif qu’il y a 6 mois lorsque les principaux indices bondissaient de 20% en moins de 6 mois.

Cette fois-ci, les marchés des changes et obligataires sont alignés aux signaux des marchés boursiers. Seules les matières premières continuent à être très indécises (le pétrole et l’or consolident).

Sur le Forex, l’AUD/USD est sortie par le haut de son range dans lequel il évoluait depuis deux mois. L’USD/CNH est à un plus bas de deux mois et l’EUR/USD en haut de son biseau descendant.

L’USD/JPY vient s’ajouter à la liste des signaux en faveur d’une reprise de l’économie mondiale et donc des actifs risqués. Le dollar a franchi une résistance majeure à 109 yens lundi, et dans le même temps sa moyenne mobile à 200 séances.

Graphique journalier de l’USD/JPY réalisé sur TradingView :

Cette résistance à 109 yens est considérée comme « majeure », car son franchissement permet de valider la figure de retournement haussière en tête et épaules. Certes les analystes techniques les plus méticuleux me donneront tort, car le sommet de l’épaule de droite n’atteint pas la ligne de cou, mais dans l’esprit, la figure de retournement est bien réelle puisque les creux et les sommets sont dorénavant de plus en plus hauts.

L’objectif théorique de cette figure de retournement est le report de la hauteur entre la ligne de cou et le plus bas de la « tête », soit un objectif haussier jusqu’à 113 yens.

Les perspectives techniques sont donc dorénavant haussières, mais les prochaines séances resteront décisives, car un repli de l’USD/JPY sous sa ligne de cou remettrait en cause la validité de cette cassure.

D’un point de vue gestion du risque, un stop sous le récent creux à 108 et un objectif à 113 donne un ratio risque/rendement plus qu’intéressant (4 :1).

La résistance intermédiaire que je surveille est la borne haute du canal descendant dans lequel l’USD/JPY évolue depuis l’année dernière. Une sortie par le haut du canal ne ferait que renforcer les perspectives haussières de l’USD/JPY et des devises « risquée » (AUD, NZD, EUR pour ne citer qu’eux).

