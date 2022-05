Bourse : une ambiance lourde – BTC/USD : le Bitcoin préserve son support à 30 000$

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes amorcent un rebond technique

Wall Street dévisse, les techs plongent

Graphique du jour – Bitcoin : un range de consolidation à long terme

Les Bourses européennes repartent de l'avant en début de séance mardi après être tombées la veille à leur plus bas niveau depuis deux mois, la perspective d'un rebond de Wall Street favorisant des achats à bon compte même si les craintes liées à la hausse des taux d'intérêt et au ralentissement de la croissance mondiale continuent de préoccuper les investisseurs.

Les hausses de taux décidées la semaine dernière en Australie, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni entre autres sont loin d'avoir apaisé les craintes liées à l'inflation et alimentent en revanche celles d'une contraction de l'activité et d'une dégradation des perspectives de bénéfices des entreprises cotées.

La situation sanitaire en Chine, qui perturbe les chaînes d'approvisionnement et fait craindre une baisse marquée de la demande, pèse aussi sur la tendance.

Les investisseurs montraient aussi leur nervosité avant la publication mercredi du chiffre de l'inflation aux Etats-Unis pour avril (indice CPI).

Wall Street a fini en forte baisse lundi dans un contexte de préoccupations liées à la hausse des rendements obligataires et d'inquiétudes provoquées par l'inflation et le resserrement de la politique des banques centrales.

Reflétant les craintes pour la demande de pétrole et le rythme de l'activité mondiale avec les restrictions sanitaires anti-Covid à Pékin, les valeurs énergétiques et les cours du brut ont plongé de concert. L'indice VIX dit "indice de la peur", qui mesure la volatilité du marché, a grimpé à près de 35%, son niveau le plus élevé depuis deux mois.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Le marché pétrolier, qui a vécu lundi sa pire journée depuis mars, continue de reculer face aux inquiétudes pour la demande mondiale, nourries par les confinements prolongés en Chine et le resserrement monétaire dans les pays occidentaux. Son repli est en outre amplifié par la vigueur du dollar.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –Bitcoin : un range de consolidation à long terme

La chute du Bitcoin hier intervenait après une nouvelle débandade de Wall Street et notamment de l’indice Nasdaq, à forte coloration technologique, qui a lâché plus de 4%.

Graphiquement, le BTC évolue dans un range de long terme entre 66 000$ et 30 000$, ainsi les prix sont venus tester la borne basse. Le principal risque pour le secteur des cryptos, c’est d’assister à une nouvelle baisse sur le Nasdaq.

Par conséquent, soit il y a un renversement haussier et une nouvelle rotation des prix vers 45 000 dollars, soit c’est une rupture baissière en direction du gap laissé ouvert sur les contrats à terme autour des 25 000 dollars.

