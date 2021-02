Bourse : résultats et relance en soutien – ETH/USD : l'Ethereum atteint un nouveau record historique

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS:

Les Bourses européennes en hausse avec les résultats

Wall Street soutenue par les techs

Graphique du jour – ETH/ USD : un biseau ascendant

Les Bourses européennes sont en hausse ce mercredi, les bons résultats d'entreprise en Europe comme aux Etats-Unis et les espoirs concernant le plan de relance américain entretenant l'appétit des investisseurs pour le risque avant une série d'indicateurs économiques.

La tendance européenne profite également de la poursuite des campagnes de vaccination, essentielles pour une reprise de l'économie, et des résultats bien accueillis des poids lourds américains Alphabet et Amazon après la clôture de Wall Street mardi soir.

La fin, du moins pour le moment, de l'opposition entre investisseurs individuels et vendeurs à découvert reste un élément positif. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, organisera dans la semaine une réunion avec les principaux régulateurs financiers pour discuter de la volatilité des marchés provoquée par cette frénésie spéculative.

L'agenda macroéconomique américain sera animé notamment par l'enquête du cabinet ADP sur l'emploi privé, les économistes interrogés par Reuters tablant sur 49.000 créations de postes après les destructions de postes de décembre.

Wall Street soutenue par les techs

Wall Street a fini mardi en nette hausse, portée par les performances d'Amazon et d'Alphabet, la maison mère de Google, avant la publication de leurs résultats, et par la perspective de l'adoption d'un vaste plan de relance aux Etats-Unis.

Au Congrès, les démocrates majoritaires ont entamé les préparatifs pour une adoption rapide du plan de 1.900 milliards de dollars préconisé par l'administration de Joe Biden pour faire face à la crise économique déclenchée par la pandémie.

Ajoutant à l'optimisme ambiant, les autorités sanitaires américaines ont publié des chiffres encourageants sur l'épidémie, avec une baisse des nouveaux cas de contamination pour la troisième semaine d'affilée, une première depuis septembre.

Par conséquent, le Dow Jones, a pris 1,57% à 30 687,48 points. Le Nasdaq a avancé de 1,56% et le S&P-500a gagné 1,39%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Après avoir atteint mardi des plus hauts de près d'un an, les cours pétroliers continuent de monter, grâce à l'annonce par l'American Petroleum Institute d'une diminution surprise de 4,3 millions de barils des stocks du brut aux Etats-Unis la semaine dernière et aux anticipations d'une baisse des stocks mondiaux cette année.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –ETH/USD : un biseau ascendant

L’Ethereum a pulvérisé son précèdent record historique à 1 422,86$ et tente de rallier les 1 600$. Pour l’instant, la crypto ne montre aucun signe de faiblesse, nous pourrions assister à un pull back sur l’ancienne résistance mais la dynamique et le flux reste fortement haussier.

A moyen terme, les prix évoluent dans un biseau ascendant, ainsi seule la rupture de la borne basse conduirait à une possible respiration vers 1 240$. Toutefois, tant que les cours forment des creux et des sommets de plus en plus hauts, alors le marché devrait poursuivre son ascension afin d’inscrire des nouveaux records dans les semaines à venir.

Twitter @Joris Zanna

