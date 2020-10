Indices : seconde vague de coronavirus – Dow Jones : l’indice teste son bas de canal

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes débutent la semaine dans le rouge

Wall Street creuse ses pertes avec le coronavirus

Graphique du jour – Dow Jones : un canal haussier

Les Bourses européennes ont terminé en net repli lundi après avoir creusé leurs pertes dans le sillage de Wall Street sur fond d'inquiétudes croissantes liées à la résurgence de la pandémie de coronavirus des deux côtés de l'Atlantique et à ses conséquences économiques, déjà visibles dans les indicateurs conjoncturels comme dans les annonces des entreprises cotées.

L'absence persistante de progrès tangibles sur des mesures de relance aux Etats-Unis et l'approche des élections du 3 novembre ne font qu'ajouter à la nervosité des investisseurs.

En Europe, le seul indicateur économique important fut l'indice Ifo du climat des affaires qui n'a apporté aucun soutien à la tendance puisqu'il est revenu à 92,7 contre 93,2 en septembre, confirmant la tendance au ralentissement de la reprise suggéré vendredi par les indices PMI "flash".

De ce fait, l’indice CAC 40 a perdu 1,91% à 4 816,12 points. Le Footsie a perdu 1,29% et le DAX 30 a cédé 3,71%.

Wall Street creuse ses pertes avec le coronavirus

Wall Street a fini en net recul lundi face à l'accélération de la deuxième vague de la pandémie de coronavirus et aux incertitudes concernant les mesures de soutien à l'économie américaine, à huit jours de l'élection présidentielle du 3 novembre.

Le nombre des nouveaux cas d'infection par le coronavirus aux Etats-Unis a atteint des niveaux sans précédent ces deux derniers jours et la ville d'El Paso, au Texas, a décidé d'un confinement de deux semaines, tandis qu'en Europe, les mesures de restriction de la circulation et de l'activité économique dans certains secteurs continuent de se multiplier.

Les actions américaines ont amplifié leur recul après l'annonce d'une baisse inattendue de 3,5% des ventes de logements neufs aux Etats-Unis le mois dernier alors que les économistes interrogés par Reuters les attendaient en hausse de 2,8%.

Par conséquent, le Dow Jones, a cédé 2,29% à 27 685,38 points. Le Nasdaq a reculé de 1,68% et le S&P-500a perdu 1,83%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Forex

L'aversion marquée au risque observée sur les marchés actions domine aussi celui des devises et favorise en premier lieu le dollar : l'indice qui mesure les fluctuations de la devise américaine face à un panier de référence gagne 0,29% et l'euro revient sous 1,1820.

Son appréciation limite la hausse de l'or, qui bénéficie quand même de son statut de valeur refuge et prend 0,12% à 1.903,13 dollars l'once sur le marché spot.

Pétrole

Le marché pétrolier amplifie son recul, l'accélération de la deuxième vague de la pandémie et les multiples mesures de restriction de circulation faisant craindre un nouvel accès de faiblesse de la demande mondiale, au moment même où l'offre tend à augmenter avec le rebond de la production libyenne.

Le Brent abandonne 3,16% à 40,45 dollars le baril et le brut léger américain 3,21% à 38,57 dollars.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –Dow Jones : un canal haussier

L’indice cède du terrain depuis plusieurs jours se rapprochant ainsi de la borne basse de son canal haussier. Nous avons un gap laissé ouvert vers les 27 300 points, les prix pourraient donc venir le fermer pour ensuite prendre appui sur le canal.

Par contre, une incursion sous 27 300 points ne serait pas de bon augure pour la suite. Le risque serait un retour sur les 26 680 points avec potentiellement une figure de retournement à la clé, un double sommet. La sortie par le bas canal du ouvrirait la voie vers une correction en direction des 25 390 points.

Pour le moment, la dynamique reste haussière et les supports sont préservés, néanmoins la nervosité et la volatilité des marchés dominent le moral des investisseurs. Le Dow Jones évolue proche de ses plus hauts historiques et les opérateurs sont nourris par de l’espoir, l’excès d’optimisme pourrait vite être rattrapé par le retour brutal à la réalité économique.

