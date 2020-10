Indices : l’optimisme profite aux actions – GBP/USD : la livre sterling se renforce face au dollar

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes soutenues par les mesures de relance

Wall Street en hausse grâce aux espoirs du plan budgétaire

Graphique du jour – GBP/USD : une épaule-tête-épaule inversée

Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, encouragées par la progression continue de Wall Street à l'approche des élections américaines du 3 novembre, le contexte politique alimentant les anticipations de mesures de relance budgétaire aux Etats-Unis.

Si un accord bipartisan sur un plan de relance global semble peu probable avant l'élection présidentielle du 3 novembre, les investisseurs en actions aux Etats-Unis continuent de tabler d'une part sur l'adoption prochaine de mesures de soutien ciblées aux entreprises et aux ménages, d'autre part sur une victoire du démocrate Joe Biden à l'élection présidentielle du 3 novembre qui ouvrirait la voie à une relance budgétaire plus massive.

Les espoirs suscités par la situation politique aux Etats-Unis ont fait oublier aux marchés les chiffres décevants de la croissance britannique en août et de la production industrielle en France sur le même mois.

Ainsi, l’indice CAC 40 a pris 0,71% à 4 946,81 points. Le Footsie a gagné 0,66% et le DAX 30 a avancé de 0,07%.

Wall Street a fini en hausse vendredi, portée par l'espoir de nouvelles mesures de soutien à l'économie aux Etats-Unis.

Malgré l'échec d'une nouvelle discussion vendredi entre la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin sur un plan de soutien global, les investisseurs en actions continuent de tabler d'une part sur l'adoption prochaine de mesures ciblées, d'autre part sur une victoire du démocrate Joe Biden à l'élection présidentielle du 3 novembre qui ouvrirait la voie à une relance budgétaire plus massive.

Après avoir fait chuter Wall Street mardi en annonçant la rupture des négociations sur la relance avec les démocrates, Donald Trump a redonné des couleurs aux marchés en évoquant des mesures ciblées pour le secteur aérien, pour les petites entreprises ou les ménages.

Par conséquent, le Dow Jones, a gagné 0,57% à 28 586,90 points. Le Nasdaq a pris 1,39% et le S&P-500a avancé de 0,88%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Forex

Les spéculations sur la relance et la possible victoire de Joe Biden le 3 novembre aux Etats-Unis font reculer le dollar: l'indice mesurant ses fluctuations face à un panier de devises de référence abandonne 0,55% et a touché un plus bas de trois semaines.

La possibilité d'une alternance à la Maison blanche, voire au Sénat américain, bénéficie aussi aux devises touchées par les tensions commerciales internationales, comme le yuan chinois, au plus haut depuis avril 2019 sur le marché offshore.

Pétrole

Le marché pétrolier s’est acheminé vers sa plus forte hausse hebdomadaire depuis début juin, la semaine ayant été largement dominée par l'arrivée de l'ouragan Delta dans le golfe du Mexique et la grève dans le secteur de l'énergie en Norvège.

Le Brent abandonne 0,21% à 43,25 dollars le baril et le brut léger américain 0,27% à 41,08 dollars.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – GBP/USD : une épaule-tête-épaule inversée

La livre sterling reprend des couleurs depuis quelques jours face au dollar. Sur ce graphique en données 4 heures, force es de constater que la paire a confirmé une figure chartiste, à savoir une ETEI.

Le franchissement de la ligne de cou à 1,3015 devrait conduire à une accélération vers les niveaux de résistances à 1,3175$ puis 1,3300$. Ce scénario sera invalidé en cas de retour sous le niveau des 1,2850$.

N’oublions pas que la livre reste très volatile avec les discussions autour du Brexit pour tenter de parvenir à un accord commercial entre Londres et Bruxelles. Ainsi, la prudence est de mise.

