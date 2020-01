Indices : résultats d’entreprises – EUR/JPY : l’euro teste le haut de son range

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes attendent la signature de l’accord commercial

Wall Street fait face aux premiers résultats d’entreprises

Graphique du jour – EUR/JPY : la paire consolide dans un range

Les Bourses européennes ont terminé sans grand changement la séance de mardi dans l'attente de la très attendue signature de l'accord commercial partiel entre les Etats-Unis et la Chine.

Les investisseurs se sont montrés prudents à la veille de la signature devant entériner l'accord commercial de "phase 1" entre les Etats-Unis et la Chine dont les contours n'ont pas été dévoilés.

Selon une source informée, la Chine s'est engagée à acheter aux Etats-Unis pour près de 80 milliards de dollars de produits manufacturés supplémentaires au cours des deux prochaines années et pour plus de 50 milliards de dollars de plus de ressources énergétiques.

Les Etats-Unis ont en outre annoncé lundi qu'ils cessaient d'accuser la Chine de manipuler sa devise, une décision perçue comme un geste de bonne volonté pour apaiser durablement les relations entre les deux premières puissances mondiales.

Ainsi, l’indice CAC 40 a pris 0,08% à 6 040,89 points. Le Footsie a avancé de 0,06% et le DAXallemand a gagné 0,06%.

Wall Street fait face aux premiers résultats d’entreprises

Wall Street a fini en ordre dispersé mardi après la publication d'informations selon lesquelles les Etats-Unis maintiendraient des droits de douane sur les produits d'importation chinois jusqu'à l'élection présidentielle américaine de novembre 2020.

Après la clôture, le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, et le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, ont confirmé dans un communiqué que Washington et Pékin n'avaient conclu aucun accord sur de futures réductions de droits de douane.

Wall Street avait fortement augmenté ces dernières semaines dans la perspective de la signature de l'accord commercial dit de "phase 1" entre Washington et Pékin, ce mercredi à la Maison blanche.

Contrairement au S&P et au Nasdaq, le Dow a résisté notamment grâce à JPMorgan qui a donné le coup d'envoi de la saison des résultats en annonçant une hausse de 21% de son bénéfice trimestriel au quatrième trimestre 2019.

Par conséquent, le Dow Jones, s’est apprécié de 0,11% à 28 939,67 points. Le Nasdaq a perdu 0,24% et le S&P-500a cédé 0,15%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Devises :

Les variations sont restées limitées sur le Forex où l'indice dollar est stable contre un panier de devises internationales, et l'euro évolue autour de 1,113 dollar.

Le yuan a atteint un pic de six mois en séance grâce au retrait de la Chine de la liste des pays accusés par Washington de manipuler leur monnaie.

Le yen japonais, habituellement recherché lors d'épisodes de tensions sur les marchés, a reculé à un plus bas de huit mois grâce à la perspective de la signature du premier volet de l'accord commercial sino-américain.

Pétrole :

Après cinq séances de baisse, les cours du pétrole remontent légèrement alors que les Etats-Unis et la Chine se préparent à entériner leur accord commercial.

Le Brent gagne 0,45% à 64,49 euros et le brut léger américain avance de 0,26% à 58,23 euros.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR – EUR/JPY : la paire consolide dans un range

A moyen terme, la paire reprend de la hauteur depuis le mois de septembre et évolue à l’intérieur d’un biseau ascendant. A plus court terme, le marché est enfermé dans un range compris entre 122,50 et 120,10 ainsi les prix butent actuellement sur la borne haute de ce dernier.

Cette phase de marché est très utile pour les stratégies de « trading range » pour viser dans un premier temps la zone d’équilibre puis la borne opposée. Un franchissement par le haut du rectangle permettrait à l’EUR/JPY de rejoindre la résistance à 123,30. Néanmoins, en cas de rupture par le bas du seuil psychologique à 120,00 le marché enverrait un signal fort. Force est de constater que nous aurions une sortie de range et par la même occasion une cassure du biseau, ainsi la paire pourrait retourner sur les 118,45.

