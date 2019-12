Indices : FED & BCE – USD/CHF : un retour sur les plus bas annuels ?

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes prudentes avant des échéances cruciales

Wall Street , la FED opte pour le statu quo

Graphique du jour – USD/CHF : une sortie de range

Les Bourse européennes ont terminé mercredi en légère hausse, la prudence l'emportant chez les investisseurs avant les décisions de la Réserve fédérale américaine puis de BCE ce jeudi, sans oublier les élections législatives britanniques.

En attendant, les investisseurs ont pris connaissance d'une hausse plus forte qu'attendu des prix à la consommation en novembre aux Etats-Unis, ce qui conforte a posteriori la décision de la Fed d'interrompre le mouvement de baisse des taux d'intérêt.

Les intervenants de marché restent par ailleurs à l'affût de toute précision éventuelle sur le risque de voir les Etats-Unis relever dimanche leurs droits de douane sur plus de 150 milliards de dollars de produits chinois.

La journée de jeudi sera marquée par les élections législatives britanniques. Au menu également, la dernière réunion monétaire de l'année de la BCE, la première pour sa nouvelle présidente, Christine Lagarde.

Ainsi, l’indice CAC 40 a pris 0,22% à 5.860,88 points. Le Footsie a grapillé de 0,03% et le DAX allemand a gagné de 0,58%.

Wall Street, la FED opte pour le statu quo

Wall Street fini mercredi en légère hausse au terme d'une journée marquée par la décision sans grande surprise de la Réserve fédérale américaine (Fed) de laisser sa politique monétaire inchangée, les perspectives économiques étant "favorables".

Alors que Donald Trump réclame des baisses de taux d'intérêt toujours plus fortes, la banque centrale a aussi signalé qu'elle pourrait laisser les taux inchangés en 2020.

Les investisseurs continuent par ailleurs à scruter les nouvelles concernant l'avancée des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. L'incertitude demeure quant à l'entrée en vigueur ou non, dimanche, de nouveaux droits de douane américains plus de 150 milliards de dollars de produits d'importation chinois.

Par conséquent, le Dow Jones, a pris 0,11% à 27 911,3 points. Le Nasdaq a avancé de 0,44% et le S&P-500a gagé de 0,29%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Devises :

Le dollar est quasiment inchangé face à un panier de devises de référence et l'euro est stable à 1,1090 après avoir buté, comme mardi, sur le seuil de 1,11.

La livre sterling remonte un peu après les pertes subies (jusqu'à -1% par rapport au pic de mardi) en réaction à la publication d'un sondage montrant une réduction de l'avance du Parti conservateur dans les intentions de vote pour les législatives de jeudi.

Pétrole :

Les cours du baril ont creusé leurs pertes après l'annonce d'une hausse inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière (+822.000 barils contre -2,8 millions attendu) selon les chiffres de l'Energy Information Administration.

Le Brent abandonne 1,52% à 63,36 dollars le baril et le brut léger américain WTI cède 1,35% à 58,44 dollars.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR –USD/CHF : une sortie de range

L’USD/CHF continue sa dégringolade et se dirige tout droit vers les plus bas annuels. Graphiquement, la paire consolidait à l’intérieur d’un rectangle (en jaune) compris entre 1,0000 et 0.9845 ainsi les cours ont enfoncé la borne basse du range. D’un point de vue technique, l’objectif théorique de cette figure se situe à 0,9690.

Le marché pourrait effectuer un pull-back sur la borne basse puis accélérer pour repartir à la baisse. Le premier niveau à surveiller sera le retracement de 23,60% de Fibonacci puis en cas de rupture, nous pourrions viser l’objectif final à 0.9690. Ce scénario baissier sera invalidé si les cours dépassent la résistance à 0,995.

