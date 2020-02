EUR/CHF : L’euro pourrait revenir à 1,08 franc à court terme

Points-clés de l’article sur l’EUR/CHF :

L’ euro consolide face à un franc suisse renforcé par l’aversion au risque lié au coronaviru s

Les perspectives de l’ EUR/CHF sont haussières au-dessus du récent plus bas

Les attentes sur l’économie mondiale seront clés pour ce rebond de l’EUR/CHF

L’euro consolide face à un franc suisse renforcé par l’aversion au risque liée au coronavirus

Le cours de l’EUR/CHF pourrait rebondir à court terme. L’analyse technique montre une nette diminution de la pression vendeuse à court terme. L’indicateur de momentum RSI est à son plus haut de l’année et le taux de change est en très légère hausse depuis son plus bas de l’année inscrit lundi 24/02.

L’analyse technique indique une indécision du marché à court terme. Les chandeliers japonais enchaînent les « doji », ce qui est un signe d’essoufflement de la tendance. Une consolidation voire un retracement d’une partie de la précédente tendance suit généralement ces périodes d’indécisions.

Les perspectives de l’EUR/CHF sont haussières au-dessus du récent plus bas

Compte tenu du fait que le marché est devenu indécis depuis qu’il a rejoint son plus bas de 2016 à 1,0623 et la borne basse de son biseau descendant, le scénario d’une correction de la précédente tendance me semble le scénario le plus probable.

Graphique journalier de l’EUR/CHF réalisé sur TradingView :

La première résistance cible du scénario haussier est le plus bas de 2019 inscrit en septembre à 1,0811, puis la borne haute du biseau descendant (en rouge dans le graphique).

A partir de cette oblique, les perspectives de court et moyen terme redeviendront baissières jusqu’au récent plus bas.

Les attentes sur l’économie mondiale seront clés pour ce rebond de l’EUR/CHF

Fondamentalement, ce scénario haussier pourrait être soutenu par des statistiques suisses décevantes ou un apaisement des incertitudes économiques liées au coronavirus. En effet, l’euro ne progresse pas face au franc en raison de la caractéristique de valeur refuge de la devise helvétique.

Alors que les opérateurs de marchés sont paniqués à l’idée d’une rupture de la chaine de production en raison des mesures prises par les gouvernements pour tenter d’endiguer l’épidémie, toute statistique qui suggérerait une reprise de l’économie mondiale rassurerait les marchés, ce qui donnerait un avantage aux actifs plus risqués comme la monnaie unique. Les prochaines nouvelles sur le coronavirus et les prochaines statistiques économiques seront décisives pour ce scénario de rebond de l’EUR/CHF.

