EUR/GBP: La volatilité sur la livre devrait augmenter ces prochaines séances

La volatilité sur la livre sterling pourrait augmenter cette semaine

A 3 semaines du Brexit, il n’y a toujours aucun accord entre le Royaume-Uni et l’Union européenne après plus de deux ans de négociations. La frontière irlandaise est toujours le point de blocage des négociations.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a proposé un compromis à l’UE visant à maintenir l’Irlande du Nord dans l’UE jusqu’en 2025 le temps de résoudre le problème sur la frontière, mais l’UE a jugé cette proposition insuffisante la semaine dernière (lire rapport complet ici).

Alors que Boris Johnson a annoncé que le Royaume-Uni quittera l’UE avec ou sans accord à la fin du mois, la loi Been Act. oblige le premier ministre à demander un report du Brexit si aucun accord n’était trouvé d’ici le 17/18 octobre.

Boris Johnson s’est dit prêt à saisir la Cour suprême ce weekend afin d’éviter d’écrire cette lettre à l’UE pour demander un délai supplémentaire.

L’EUR/GBP rebondirait fortement en cas de Brexit sans accord

En cas d’absence d’accord et de sortie forcée du Royaume-Uni de l’UE à la fin du mois, la livre sterling devrait fortement reculer. L’EUR/GBP pourrait inscrire des nouveaux plus hauts annuels, car l’euro (et les autres devises majeures) serait utilisé comme devise de protection.

La volatilité attendue est importante. Le marché des options montre que les investisseurs s’attendent à ce que la livre dépasse la partie avec l’euro dans le pire scénario (EUR/GBP > 1) d’ici 6 mois. A l’inverse, en cas d’accord, les investisseurs s’attendent à un rebond de la livre, et une baisse de l’EUR/GBP sous 0,80 d’ici 6 mois.

Sur le plan de l’analyse technique, nous pouvons constater l’EUR/GBP évoluer au milieu d’un canal légèrement ascendant. Les creux et les sommets sont de plus en plus hauts depuis le début du dossier du Brexit en 2015, mais le momentum s’est clairement réduit depuis le début des négociations.

Le premier objectif en cas d’absence d’accord serait le haut du canal vers 0,95 puis éventuellement la parité. A l’inverse, un accord avec l’UE permettrait d’envisager des stratégies d’achat de la livre avec comme objectif baissier de l’EUR/GBP jusqu’en bas du canal vers 0,84.

En attendant de savoir si le Brexit va être reporté ou non le 17/18 octobre, la volatilité pourrait augmenter en fin de semaine. Emmanuel Macron a déclaré ce weekend que l'UE déciderait en fin de semaine si un accord sur le Brexit est possible.

