Morning Meeting Forex : L’euro reste fragile avec la crise énergétique

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 95,75 91,30/90 AUD/USD Baissier 0,7047 0,646 Test haut Canal baissier EUR/AUD Baissier 1,537 1,46 Test support EUR/CHF Baissier 0,995 0,95 EUR/GBP Baissier 0,8585 0,84 Rupture MM200 EUR/JPY Neutre 144,3 137 Retracement Fibonacci 61,8% en support EUR/USD Baissier 1,0277 0,962 GBP/JPY Neutre 168,5 160 GBP/USD Baissier 1,234 1,1412 NZD/USD Baissier 0,64 0,592 USD/CHF Neutre 1,006 0,9457 USD/CAD Neutre 1,34 1,282 USD/JPY Haussier 140 131,35

L'euro a enregistré des pertes mercredi avec sa plus forte baisse en deux semaines, alors que la réduction de l'approvisionnement en gaz russe a fait grimper en flèche les prix de l'énergie, tandis que le dollar s'est maintenu avant une hausse attendue des taux d'intérêt américains plus tard dans la journée.

L'euro a chuté d'environ 1 % à 1,0108 USD, soit la plus forte baisse depuis le 11 juillet, et est resté stable à 1,0130USD dans les premiers échanges en Asie. La croissance de l'Europe reste vulnérable aux approvisionnements en gaz russe, qui sont devenus un risque majeur depuis le début de la guerre en Ukraine.

Le débit du gazoduc Nord Stream, qui relie la Russie à l'Allemagne, a baissé mardi et baissera encore mercredi.

L’euro a cassé sa moyenne mobile à 200 périodes contre livre et son plus bas de janvier 2015 contre franc suisse.

Ailleurs, les mouvements ont été contenus avant l'annonce de la politique de la Réserve fédérale prévue à 20H00. Le yen est resté autour des 137,00 pour un dollar. Les dollars australien et néo-zélandais ont légèrement augmenté dans les premiers échanges, mais sont restés en deçà des sommets atteints mardi. Le chiffre de l’inflation en Australie est ressorti à 6,1% juste en dessous des attentes à 6,2%. La livre sterling s'est maintenue.

Les marchés prévoient une augmentation de 75 points de base de la Fed à l’issue de sa réunion, avec une probabilité de 13 % d'une augmentation de 100 points de base.

L'attention sera également portée sur la conférence de presse de 20h30 afin de déceler tout signe indiquant que la détermination des responsables politiques à poursuivre la hausse s'affaiblit avec le ralentissement de la croissance.

Les données ont montré que la confiance des consommateurs américains est tombée à son plus bas niveau depuis près d'un an et demi et que les ventes de logements neufs se sont effondrées, tandis que les actions de Walmart ont chuté après que le détaillant a émis un avertissement sur ses bénéfices.

La semaine dernière, les données manufacturières européennes étaient faibles.

