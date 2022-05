EUR/GBP : l’euro remonte à un plus haut de 6 mois face à la livre

Points-clés de l’article sur l’EUR/GBP :

L’ EUR GBP reprend de la hauteur face à une BoE de moins en moins hawkish et une BCE de plus en plus hawkish

L’EUR/GBP tente un retournement haussier

L’EUR/GBP a nettement progressé la semaine dernière, au point de remonter à un plus haut de 6 mois à 0,86. Cette forte hausse s'explique par les craintes croissantes de récession au Royaume-Uni, qui remettent de plus en plus en question le cycle de relèvement des taux de la Banque d'Angleterre, tandis que les attentes de relèvement des taux continuent d'augmenter en zone euro.

Lors de sa dernière réunion de politique monétaire, la Banque d'Angleterre a maintenu ses prévisions de croissance pour cette année à 3,75 %, mais elle s'attend désormais à ce que l'économie britannique se contracte de 0,25 % en 2023, contre une expansion de 1,25 % précédemment en raison des pressions inflationnistes, de la guerre en Ukraine et des restrictions sanitaires en Chine.

En conséquence, les opérateurs ont réduit de 25 points de base leur prévision d'une hausse des taux de la BoE cette année. Ils s'attendent désormais à trois autres hausses de taux d'ici la fin de l'année, contre quatre précédemment.

A contrario, les anticipations de relèvement des taux de la BCE augmentent, en raison du changement de ton de plus en plus belliqueux des officiels de la banque centrale pour contrer une inflation historique. L'influent gouverneur de la Banque de France a jugé raisonnable que les taux directeurs de la BCE reviennent en territoire positif d'ici la fin de l'année, ce qui serait une première depuis 2015, tandis que Isabel Schnabel, membre du directoire, a insisté sur la "nécessité d'agir" sur l'inflation.

En conséquence, les opérateurs de marché s'attendent désormais à ce que les taux directeurs de la BCE augmentent de plus de 100 points de base d'ici la fin de l'année, la première hausse de 10 points de base étant attendue le mois prochain.

L'évolution de l'EUR/GBP devrait dépendre fortement des discours des responsables de la BCE dans les semaines à venir, car une première hausse des taux d'ici la fin de l'été ne semble pas encore être partagée par tous les membres de la BCE. Davantage de membres pourraient donc se prononcer publiquement en faveur d'une accélération de la normalisation monétaire, ce qui renforcerait davantage l'euro face à une livre affaiblie par les craintes de récession.

Graphique hebdomadaire du cours de l’EUR/GBP réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives de l’EUR/GBP redeviennent haussières à court et moyen terme suite au dépassement de la résistance des derniers mois à environ 0,8480. Le franchissement de cette résistance permet de former une figure en tête et épaules inversées, ce qui ouvre la voie à un retournement haussier.

L’EUR/GBP pourrait ainsi rebondir très nettement ces prochaines semaines et éventuellement rejoindre l’ancienne ligne de cou de la figure de retournement baissière en tête et épaules de fin 2020 à environ 0,8864.

Les perspectives redeviendraient baissières en cas de repli sous le plus bas des cinq dernières années à environ 0,83.

