Morning Meeting Forex : Le dollar poursuit sa hausse ; GBP/USD, la livre à un plus bas de 21 mois

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 97,3 90,5 AUD/USD Neutre 0,766 0,708 EUR/AUD Baissier 1,5055 1,4318 Retracement 38.2% de la baisse sur 1.5055 EUR/CHF Neutre 1,0402 1,009 EUR/GBP Neutre 0,854 0,8203 Oblique baissière en résistance EUR/JPY Neutre 140 133,2 MME34 en support EUR/USD Baissier 1,0934 1,064 Test forte zone de support GBP/JPY Neutre 170 158,22 GBP/USD Baissier 1,33 1,208 NZD/USD Baissier 0,7219 0,651 USD/CHF Haussier 0,99 0,92 Surachat USD/CAD Haussier 1,265 1,2975 USD/JPY Haussier 130 121,2

Le dollar à un plus haut niveau depuis 2 ans

Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis deux ans, les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance en Chine et les attentes d'un relèvement agressif des taux par la Réserve fédérale ayant stimulé la demande pour le billet vert.

Le yen japonais a également rebondi, les investisseurs spéculant sur le fait que la banque centrale ou le gouvernement japonais pourraient agir pour stabiliser la monnaie, qui a atteint la semaine dernière son plus bas niveau en 20 ans par rapport au dollar.

Les inquiétudes concernant la croissance chinoise se sont accrues, le centre financier de Shanghai étant soumis à un confinement strict pour lutter contre le COVID depuis environ un mois. Pékin a également intensifié ses plans de tests de masse pour 20 millions de personnes, ce qui a alimenté les craintes d'un confinement imminent pour la capitale.

Le yuan offshore se maintenait juste en dessous d'un plus bas de 17 mois atteint lundi, après que la banque centrale chinoise ait assoupli les exigences des banques en matière de détention de devises étrangères dans le but d'endiguer la chute de la monnaie.

L'euro a atteint plus tôt 1,0616 dollar dans la nuit, son plus bas niveau depuis mars 2020.

La monnaie unique a été pénalisée par l'impact économique de la guerre en Ukraine et par les attentes que la Banque centrale européenne agisse plus lentement que la Fed pour augmenter les taux d'intérêt. La banque centrale américaine devrait relever ses taux de 50 points de base lors de sa réunion de la semaine prochaine, puis à nouveau en juin et juillet.

Les négociateurs de contrats à terme sur les fonds fédéraux s'attendent à ce que le taux de référence de la Fed passe à 2,66 % d'ici la fin de l'année, contre 0,33 % aujourd'hui.

Le dollar a baissé face au yen japonais, sur ce qui semblait être une couverture de positions courtes avant la conclusion de la réunion de deux jours de la Banque du Japon jeudi. Il y a un changement de sentiment et une certaine inquiétude sur le marché que les responsables sont préoccupés par la faiblesse et pourraient prendre certaines mesures. Les investisseurs surveilleront si la BOJ apporte des modifications à sa politique de contrôle de la courbe des taux.

GBP/USD, La livre en chute libre depuis la cassure des 1,3000

La livre sterling atteint ses plus bas niveaux depuis 2020 face à un dollar globalement ferme, les inquiétudes sur les perspectives économiques de la Grande-Bretagne étant exacerbées par les derniers chiffres sur la dette et les craintes que les restrictions COVID-19 en Chine nuisent à la croissance mondiale.

La livre sterling est tombée à son plus bas niveau face au dollar depuis juillet 2020.

Elle est en baisse de 3,7% ce mois-ci face au dollar et prête à subir sa plus forte chute mensuelle depuis juillet 2019, les signes croissants d'affaiblissement des perspectives économiques nuisant à la monnaie.

La livre a cassé son fort support à 1,3000 déclenchant une vague rapide de baisse. Les moyennes mobiles à court terme sont maintenant orientées négativement confirmant la tendance baissière. Le câble pourrait rejoindre le premier support hebdomadaire à 1,2250 puis celui plus significatif à 1,2080.

Toutefois, le RSI est en zone de survente marquée et l’écart avec les moyennes mobiles est important. Une correction pourrait donc se mettre en place mais la tendance moyen terme reste négative tant que les cours restent sous 1,3000.

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

