Morning Meeting Forex : Le procès-verbal agressif de la Fed soutient le dollar ; USD/JPY retour vers les plus hauts récents

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 94,3 84,54 AUD/USD Neutre 0,789 0,7245 Faux break 0,7550 EUR/AUD Baissier 1,5357 1,358 EUR/CHF Neutre 1,0402 0,978 Rupture support intermédiaire 1,0194 EUR/GBP Neutre 0,854 0,8296 Oblique baissière en résistance EUR/JPY Haussier 137,5 133,2 EUR/USD Baissier 1,123 1,0766 Test support intermédiaire 1,0900 GBP/JPY Haussier 164,2 158,22 GBP/USD Baissier 1,33 1,3 NZD/USD Haussier 0,7219 0,6868 USD/CHF Neutre 0,9472 0,915 USD/CAD Neutre 1,2957 1,245 Rebond sur support USD/JPY Haussier 125,85 121,31

Le dollar a atteint un plus haut niveau depuis deux ans par rapport à un panier de devises majeures et a poussé les devises des matières premières à la baisse par rapport à leurs récents sommets, après que le procès-verbal de la réunion ait montré que la Réserve fédérale se préparait à agir de manière agressive pour contrer l'inflation. L'indice dollar américain est proche du niveau psychologique de 100.

Les dollars australien et néo-zélandais ont reculé pour se situer à plus de 2 % en dessous des sommets atteints mardi, le ton de la Fed ayant contrebalancé le virage hawkish de la banque centrale australienne.

L'euro a quitté le creux d'un mois à 1,0874 USD pour atteindre 1,0920 USD à l’ouverture ce matin préservant un support intermédiaire sur 1,0900, mais il reste sous pression car le compte rendu de la Banque centrale européenne, qui doit être publié plus tard dans la journée, ne sera probablement pas aussi agressif que celui de la Fed.

Le procès-verbal de la réunion de mars de la Fed a montré que "de nombreux" participants étaient prêts à relever les taux d'intérêt par tranches de 50 points de base dans les mois à venir.

Il a également montré qu'il y avait un accord général sur la réduction de 95 milliards de dollars par mois des avoirs qui avaient explosé pendant la pandémie. Cela correspondait plus ou moins aux attentes du marché, mais la volonté des responsables politiques de commencer dès le mois de mai a été évoqué et maintiendra probablement le dollar à un niveau élevé. Le procès-verbal confirme l'opinion selon laquelle la Fed n'a pas encore atteint le sommet de sa politique monétaire.

Le compte-rendu de la réunion de mars de la BCE, qui doit être publié plus tard dans la journée, sera surveillé afin d'obtenir des informations sur le délicat exercice d'équilibre auquel se livrent les responsables de la politique monétaire européenne pour gérer l'inflation galopante et le ralentissement de la croissance.

L'élection présidentielle française, qui s'annonce de plus en plus serrée, constitue un autre facteur d’incertitude. Le risque que la candidate d'extrême droite Marine Le Pen l'emporte sur le président sortant Emmanuel Macron a pesé sur l'euro et la dette française avant le vote du premier tour de dimanche.

Le dollar contre yen se situe dans une tendance haussière au-dessus des moyennes mobiles ascendantes à 13 et 34 périodes. Les cours ont retracé 38,2% de la hausse après avoir touché un point haut à 125,10 proche d’un plus haut de 2015 à 125,85.

Après ce pull back la paire reprend sa hausse et pourrait donc revenir tester la zone de résistance au-dessus de 125,00.

Un retour sous le support à 121,31 invaliderait cette lecture positive et donnerait un le signal d’une correction vers le niveau correspondant au retracement suivant de 50% et passage de la moyenne mobile à 34 périodes sur 119,80.

