EUR/CHF : le franc suisse accélère sa hausse

L franc suisse dopé par les craintes sur l’inflation et le variant Omicron

Le franc suisse dopé par les craintes sur l’inflation et le variant Omicron

Les investisseurs se tournent vers les devises refuges telles que le franc suisse face à la détection d'un nouveau variant du Covid-19. Les inquiétudes liées à la propagation duvariant Omicron et ses conséquences sur l'économie renforcent la devise helvétique.

En outre, les perspectives de l'économie mondiale continuent de s'améliorer mais la reprise reste déséquilibrée et menacée par les poussées inflationnistes qui pourraient s'avérer plus durables et plus importantes que prévu. Le président de la Réserve fédérale américainea déclaré mardi que la Fed devrait envisager d'accélérer la réduction progressive de son programme massif d'achats d'actifs, au vu de la solidité de l'économie américaine et des prévisions d'une persistance des poussées inflationnistes actuelles jusqu'à mi-2022. Jerome Powell a aussi fait savoir qu'il estimait opportun de renoncer au terme "transitoire" pour décrire la hausse de l'inflation.

Par conséquent, les anticipations d'inflation, mesurées par les swaps 5 ans, ont atteint des sommets des deux côtés de l'Atlantique, il s’agit du plus haut niveau depuis 2014.

Les marchés réagissent aux risques de stagflation en se tournant vers la monnaie suisse. Les craintes que l'économie mondiale se dirige vers un environnement caractérisé par une forte inflation et une croissance faible renforcent le franc. Par ailleurs, de nouvelles restrictions en Europe pour lutter contre la propagation du variant Omicron risquerait de pénaliser la croissance au quatrième trimestre en Zone euro.

EUR/CHF : la paire teste un support majeur

Sur ce graphique en données hebdomadaires, l’EUR/CHF travaille un support clé autour des 1,04 CHF. Ainsi, ce niveau de prix pourrait permettre un rebond technique après plusieurs semaines de baisse. De plus, la Banque nationale suisse devrait s'opposerà une appréciation trop forte du franc en intervenant sur le marché des changes.

Tant que le support ne cède pas sous le poids de la pression vendeuse, la dégringolade de l’euro semble limitée. Au contraire, la paire a potentiellement les capacités de rebondir vers 1,0500 CHF à court terme. Toutefois, nous estimons que l’environnement économique ne favorise pas une reprise haussière afin d’inverser la tendance. Pour cela, il faudrait que le marché parvienne à reconquérir les 1,0623.

Enfin, une cassure des 1,04 CHF ne serait pas de bon augure pour la suite. Les vendeurs risqueraient d’enfoncer le clou en direction du prochain support à 1,0280 CHF.

GRAPHIQUE DE L’EUR/CHF EN DONNÉES JOURNALIÈRES

