Morning Meeting Forex : Powell calme les anticipations d’inflation; USD/JPY : vers le plus haut annuel

J. Powell maintient son scenario d’une hausse temporaire de l’inflation

USD/JPY : Le dollar yen se rapproche de son plus haut annuel

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85,8 82 AUD/USD Baissier 0,7645 0,746 EUR/AUD Neutre 1,595 1,5675 EUR/CHF Neutre 1,103 1,087 Rebond sur oblique haussière EUR/GBP Baissier 0,873 0,847 Canal baissier EUR/JPY Neutre 134,1 129,6 EUR/USD Baissier 1,2 1,1704 GBP/JPY Neutre 156,6 148,5 GBP/USD Neutre 1,4 1,367 MM200 en support NZD/USD Baissier 0,7308 0,6965 Rebond sur support USD/CHF Neutre 0,926 0,8925 Retracement 61,8% de la baisse USD/CAD Neutre 1,25 1,192 USD/JPY Haussier 110,96 109,7 Oblique haussière en support

Le dollar a abandonné sa progression et s'est déplacé vers le bas en raison des commentaires dovish de la Fed sur la faiblesse de l'inflation, ainsi que d'un rallye des actions qui a freiné la demande de liquidités pour le dollar. L'EUR/USD a progressé en raison de la vigueur des rendements des bunds allemands. La paire USD/JPY a progressé, le rebond de l'indice boursier Nikkei au Japon ayant freiné la demande de valeurs refuges pour le yen.

Les données économiques américaines de mardi ont été pourtant favorables au dollar. Les ventes de logements existants en mai aux États-Unis ont diminué de 0,9 % m/m pour atteindre 5,80 millions, ce qui est supérieur aux attentes de 5,73 millions. De plus, les conditions actuelles de l'enquête de la Fed de Richmond sur l'industrie manufacturière ont augmenté de +4 pour atteindre un sommet de 22 sur 8 mois, ce qui est plus fort que les attentes d'un statu quo à 18.

Le dollar a abandonné sa progression mardi et a enregistré des pertes modérées sur les commentaires de la Fed sur la faible inflation, ce qui suggère que la Fed n'est pas pressée de commencer à réduire son QE. Le président de la Fed, M. Powell, a déclaré que la Fed ne relèvera pas les taux d'intérêt de manière préventive, et il considère que la récente poussée d'inflation est transitoire et que la Fed ne va pas ajuster sa politique en fonction de ce qu'elle considère comme un problème temporaire.

USD/JPY : Le dollar yen se rapproche de son plus haut annuel

Le dollar yen évolue dans une dynamique haussière bien ancrée au-dessus d’une oblique qui fait office de support. Les moyennes mobiles confirment cette lecture avec des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes ascendantes.

La paire va devoir franchir son plus haut annuel à 110,96, ce qui lui permettrait de revenir sur les plus hauts de 2020 à 112,23. La rupture de l’oblique ascendante invaliderait ce scénario positif.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

