Morning Meeting Forex : Le dollar reste sous pression malgré l’inflation, EUR/CHF la consolidation se poursuit

La hausse du Yuan et la baisse des taux d’intérêts maintiennent la pression sur le dollar

L’ euro suisse préserve son support à 1,0925

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85,5 83 AUD/USD Neutre 0,789 0,7675 EUR/AUD Neutre 1,595 1,5692 MM200 en résistance EUR/CHF Neutre 1,103 1,0925 Retour sur retracement Fibo 38,2% EUR/GBP Neutre 0,873 0,856 Test support EUR/JPY Haussier 137,5 132,5 EUR/USD Haussier 1,2345 1,199 MM34 en support GBP/JPY Haussier 156,6 153,5 GBP/USD Haussier 1,424 1,4005 Test résistance NZD/USD Neutre 0,7308 0,7115 Echec résistance USD/CHF Baissier 0,905 0,887 USD/CAD Neutre 1,2365 1,192 Consolidation au dessus de 1,20 USD/JPY Haussier 109,8 108,56 Franchissement résistance

L'indice dollar a atteint vendredi un sommet d'une semaine et demie avant de perdre le terrain gagné. Le dollar a été soutenu vendredi par les données sur l’inflation plus élevées que prévu.

Le déflateur de base PCE d'avril a augmenté de +3,1% en glissement annuel, plus fort que les attentes de +2,9% en glissement annuel et la plus grande augmentation en 29 ans. En outre, l'indice PMI MNI de Chicago a augmenté de façon inattendue de +3,1 pour atteindre un sommet de 75,2 en 47 ans et demi, ce qui est plus fort que les attentes d'une baisse à 68,0.

L'EUR/USD a rebondi d'un plus bas d'une semaine et demie vendredi et a peu changé après la publication de données économiques meilleures que prévu dans la zone euro. La confiance économique de la zone euro pour le mois de mai a augmenté de 4,0 points pour atteindre un sommet de 114,5 sur trois ans, ce qui est supérieur aux attentes de 112,3. De plus, l'indice allemand des prix à l'importation pour le mois d'avril a augmenté de +10,3 % en glissement annuel, ce qui est plus fort que les attentes de +9,9 % en glissement annuel et représente le rythme d'augmentation le plus rapide depuis 10 ans et demi.

La paire USD/JPY a reculé après avoir atteint un nouveau sommet d'un mois et demi vendredi et a peu varié, le yen ayant récupéré ses pertes initiales après la baisse des rendements des obligations. le yen s'étant affaibli lorsque le Premier ministre japonais, M. Suga, a prolongé l'état d'urgence du 31 mai au 20 juin pour Tokyo, Osaka et sept autres préfectures qui compromettent la moitié de l'économie du Japon, afin de tenter de ralentir la pandémie. Les données économiques de vendredi ont également été négatives pour le yen après que le taux de chômage en Avril du Japon ait augmenté de +0,2 à 2,8%, montrant un marché du travail plus faible que les attentes de 2,7%.

Une baisse des rendements des T-notes a été négative pour le dollar après que le rendement des T-notes à 10 ans ait baissé vendredi de -1,7 pb à 1,589 %, ce qui a affaibli le différentiel des taux d'intérêt du dollar.

Vendredi, le yuan chinois a prolongé sa hausse de la semaine pour atteindre un nouveau sommet de 3 ans à 6,3630 yuan/USD. Le yuan grimpe en raison des signes indiquant que la Banque populaire de Chine (PBOC) pourrait tolérer un yuan plus fort pour contenir la récente augmentation des pressions sur les prix. Le journal chinois Securities Times a rapporté jeudi que la PBOC avait cessé d'intervenir régulièrement sur le taux de change du yuan et qu'elle était plus tolérante vis-à-vis des fluctuations de la monnaie, le marché devant décider du taux de change du yuan à long terme.

L’euro suisse préserve son support à 1,0925

L’euro suisse se maintient au-dessus du retracement Fibonacci de 61,8% à 1,0925. Ce support a été testé plusieurs fois sans rompre et s’en trouve donc renforcer. Tant que les cours restent au-dessus de ce niveau de retracement et de la moyenne mobile à 200 périodes, la tendance de moyen terme demeure haussière.

Le franchissement de la première résistance à 1,0990 serait une indication que la correction débutée début Mars se termine et donnerait le signal d’une reprise vers 1,1030 dans un premier temps.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

