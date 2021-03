Morning Meeting Forex : Les marches attendent la Fed, EUR/GBP, retour sur les points bas

Points clés de l’article :

Faits marquants : séance calme hier dans l’attente de la Fed

La devise du jour : EUR/GBP : la paire revient sur les plus bas

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 85 82 Test résistance AUD/USD Neutre 0,7838 0,7565 EUR/AUD Baissier 1,57 1,5155 EUR/CHF Neutre 1,115 1,0945 EUR/GBP Baissier 0,873 0,85 EUR/JPY Haussier 133,15 128,18 EUR/USD Neutre 1,225 1,161 GBP/JPY Haussier 153,9 147,4 Surachat GBP/USD Haussier 1,4385 1,376 NZD/USD Neutre 0,731 0,71 USD/CHF Haussier 0,947 0,905 USD/JPY Haussier 110 107 Surachat

Recommandé par Cedric Damestoy Recevez gratuitement nos prévisions sur l'euro Recevoir mon guide

Faits marquants : séance calme hier dans l’attente de la Fed

La Réserve fédérale termine sa réunion de politique générale de deux jours ce soir, et l'on s'attend à ce qu'elle ne modifie pas les taux d'intérêt.

Le président Jérôme Powell et ses collègues devront convaincre les investisseurs que la politique actuelle est adéquate et ne changera pas en réponse à des perspectives économiques plus favorables et à des progrès majeurs dans la lutte contre le Covid-19.

La Fed va-t-elle revoir ses projections de chômage, avancer son calendrier de hausse des taux et confirmer qu’une hausse de l’inflation n’est pas préoccupante ? Autant d’éléments que les investisseurs attendent et qui peuvent engendrer de gros mouvements de marché notamment sur le dollar. Réponse ce soir 19H00.

Le billet vert n’a que peu bougé hier. La hausse des taux longs continue à soutenir le dollar mais les ventes aux détails ont fortement déçu, en baisse de 3% alors que l’on s’attendait à une baisse de 0,5%.

Aujourd’hui on surveillera le taux d’inflation dans la zone euro et au Canada. La suspension du vaccin Astrazeneca pèse sur la monnaie unique car cela va ralentir le processus de vaccination et la reprise. Hier, Le dollar canadien a atteint son plus haut niveau depuis trois ans par rapport au billet vert, malgré la baisse des prix du pétrole.

La devise du jour : EUR/GBP : la paire revient sur les plus bas

La tentative de rebond hier de l’euro contre la livre s’est soldée par une longue mèche haute et par une clôture sur le plus bas de la séance, signes de la faiblesse de la devise unique. Les cours restent coiffés par la moyenne mobile descendante à 13 jours sur les clôtures et la 34 période en séance. La paire revient sur 0,8540, dernier creux, et un test du seuil psychologique à 0,8500 est possible.

En cas de clôture sous ce niveau, la tendance baissière se poursuivrait vers les plus bas de 2019 et 2020 à 0,8275. Pour invalider ce scénario in faudrait que les cours clôturent au-dessus de la moyenne mobile à 34 jours et reviennent au-dessus de 0,8730.

Evolution de l’euro contre livre en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE