AUD/USD – AUD/JPY : Le dollar australien en mode « RISK ON »

Points-clés de l’article sur l’AUD/USD et l’AUD/JPY :

Le dollar australien pousse en faveur d’une poursuite de la hausse des actions

L’ AUD/USD et l’ AUD/JPY dans des dynamiques haussières à court terme

Les résultats des GAFAM et les discours de la Fed et de la BCE comme prochains catalyseurs

Alors que les marchés actions semblent douter, le dollar australien rassure en surperformant les devises majeures et en particulier les devises refuges. En effet, l’AUD/USD et l’AUD/JPY progressent fortement depuis le début de la semaine et évoluent désormais à leur niveau le plus élevé depuis début mars. Cette tendance haussière de ces deux taux de change est un signal positif pour les marchés actions et les autres actifs risqués comme nous pouvons le constater dans le graphique ci-dessous.

Graphiques journaliers de l’AUD/USD, AUD/JPY et du S&P 500 réalisés sur TradingView :

Fondamentalement, cette surperformance du dollar australien peut s’expliquer par le déconfinement progressif des Etats australiens et de la reprise des activités économiques chinoises depuis plus d’un mois. En effet, l’Australie devrait profiter de cette reprise économique de la Chine pour reprendre ses exportations de matériaux.

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives de l’AUD/USD sont haussières tant qu’il évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 20 périodes de l’unité de temps 4 heures et de sa ligne oblique haussière de court terme.

Un franchissement de ces deux seuils donnerait des perspectives baissières à court terme. Le premier support majeur à surveiller serait le seuil psychologique à 0,65$, puis le plus bas de la semaine dernière à 0,6261$.

Graphique 4 heures de l’AUD/USD réalisé sur TradingView :

La configuration technique de l’AUD/JPY est similaire à celle de l’AUD/USD. La tendance reste haussière tant qu’il évolue au-dessus de sa ligne oblique haussière de court terme et de sa moyenne mobile à 20 périodes de l’unité de temps 4 heures.

Toutefois, l’AUD/JPY se rapproche d’un seuil psychologique important à 70,00 qui sera à surveiller puisqu’il pourrait servir de résistance.

Graphique 4 heures de l’AUD/JPY réalisé sur TradingView :

Etant donné que le dollar australien évolue surtout selon le sentiment global des marchés, le dollar australien pourrait être influencé par les prochaines publications des résultats des entreprises, en particulier celles de Microsoft, Facebook, Apple et Amazon prévues ce mercredi et jeudi.

Les réunions monétaires de la Fed et de la BCE ce soir et demain seront également des événements susceptibles d’influencer les paires australiennes.

