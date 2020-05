GBP/JPY : La livre reprend le chemin de la baisse face au Yen

Points clés de l’article :

Le retour des mauvaises nouvelles

GBP/JPY : Tendance baissière

La vague de baisse sur les marchés actions hier et ce matin en Asie a ravivé la demande des actifs refuges comme le Yen. Durant toute la journée les mauvaises nouvelles se sont accumulées avec les tensions sino-américaines de retour au sujet de l’enquête sur le coronavirus et d’éventuelles sanctions américaines contre la Chine. Il faut ajouter les propos de J. Powell le président de la Fed qui écarte des taux négatifs aux Etats Unis et annonce que la reprise sera lente. Puis le Dr Fauci prévient des risques d’une réouverture trop rapide des économies et écoles et enfin le confinement est prolongé jusqu’en Juillet à Los Angeles. Pour finir depuis Mardi des investisseurs renommés à Wall Street estiment dans les médias que la valorisation des actions est beaucoup trop élevée.

En Grande Bretagne, le plan de déconfinement du premier ministre Boris Johnson est très décrié et fait courir le risque d’une deuxième vague d’infections. Les entreprises se plaignent de règles peu claires sur les conditions de reprise. Par ailleurs les discussions sur le Brexit reprennent et ajoutent de l’incertitude.

Le sterling contre Yen a repris le chemin de la baisse. A court terme la paire affiche des creux et sommets descendants et vient de casser le dernier creux à 130,65. La moyenne mobile à 20 périodes repart à la baisse.

Les objectifs de la baisse se situent dans un premier temps à 128,50 avec une invalidation au-dessus de l’oblique baissière.

Cours de la Livre contre Yen sur une base 4 heures :

