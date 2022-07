Le cours de l’or chute à un plus bas de 9 mois avec le repli du pétrole

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

Le cours de l’or accentue son repli avec la chute du prix des barils

L’once d’or pourrait tenter de rebondir proche de son support à 1720$

La pression sur l’once d’or s’est accentuée cette semaine, le métal précieux étant tombé à son plus bas niveau depuis début octobre sous 1740$ malgré les craintes croissantes de récession. Le cours de l’or est pénalisé par le très net recul des perspectives d’inflation depuis quelques séances dans le sillage de la chute des cours de pétrole et de pleins d’autres matières premières comme les métaux industriels et l’agriculture.

L’once d’or est en baisse de près de 4% depuis le début de la semaine et pourrait poursuivre son repli à court terme si les cours des matières premières dont surtout du pétrole continuent à corriger. Néanmoins, le cours de l’or devrait mieux s’en sortir que les autres matières premières cycliques, car si les perspectives économiques deviennent réellement inquiétantes, le cours de l’or devrait profiter du repli des taux réels et devrait profiter de son aspect refuge.

Les perspectives de fond redeviennent donc progressivement haussières, même si davantage de baisse semble possible sur le court terme. Le cours de l’or pourrait poursuivre son repli jusqu’à ses plus bas de l’année dernière à environ 1675$ au cours des prochaines semaines si les cours de pétrole continuent à diminuer.

L’once d’or pourrait tenter de rebondir proche de son support à 1720$

Graphique journalier du cours de l’or réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le cours de l’or est tombé proche de la borne basse du canal descendant dans lequel il évolue depuis le début du printemps et proche d’un support intermédiaire à environ 1720$.

Le marché semble particulièrement survendu à court terme comme en témoigne le RSI journalier qui est tombé à son plus bas niveau depuis août 2021. Le cours de l’or pourrait donc rebondir proche du support à 1720$ à court terme avant de poursuivre sa tendance baissière.

En cas de poursuite de la baisse, le prochain support majeur à surveiller sera le plus bas de l’année dernière à 1676$. Un repli sous ce seuil semble peu probable à moins que l’inflation ne ralentisse plus fortement que prévu et que les perspectives économiques s’améliorent.

Les perspectives de fond commenceraient techniquement à redevenir haussières en cas de sortie par le haut du canal descendant.

