Le ratio Cuivre/Or chute face aux craintes de récession

Les craintes de récession commencent à faire pression sur les actifs cycliques

Le ratio Cuivre/Or pourrait continuer à plonger ces prochains mois

Le ralentissement économique des deux côtés de l'Atlantique commence à avoir un impact croissant sur le sentiment des investisseurs. Les prix du pétrole ont chuté de 15% depuis le 14 juin et ceux du cuivre de 15% depuis le début du mois.

Alors que la chute des marchés depuis le début de l'année était justifiée par la baisse des niveaux de valorisation due au resserrement monétaire extrêmement rapide des banques centrales, ce sont désormais les craintes de récession qui prennent le dessus.

Les craintes de récession commencent tout juste à se faire sentir sur les marchés et pourraient s'accentuer alors que de plus en plus d'indicateurs avancés laissent entrevoir un ralentissement encore plus important, voire une récession, au cours des prochains trimestres. Parmi ces indicateurs figure le rapport entre les nouvelles commandes et les inventaires de l'enquête ISM Manufacturing, qui est tombé à son plus bas niveau depuis 2020.

A l'inverse, les actifs refuges devraient bénéficier des craintes croissantes de récession. Le marché obligataire pourrait se redresser après avoir souffert depuis le début de l'année de l'envolée des anticipations de hausse des taux des investisseurs en raison d'une inflation galopante.

Le ratio Cuivre/Or pourrait continuer à plonger ces prochains mois

Une alternative aux obligations est l'or, qui devrait en théorie surperformer et surclasser les métaux plus cycliques comme le cuivre grâce à son aspect refuge. Le ratio cuivre/or pourrait donc continuer à plonger dans les mois à venir à mesure que l'économie américaine se détériore.

Graphique hebdomadaire du ratio Cuivre/Or et de l’ISM Manufacturier réalisé sur TradingView :

Les perspectives des actifs cycliques redeviendraient positives si les indicateurs économiques avancés s'amélioraient, mais ce n'est pas le cas actuellement. L'ECRI, qui a réussi à prédire chaque récession américaine au cours des 50 dernières années, vient d'avertir de la possibilité d'une récession américaine vers la fin de l'année.

