Palladium, Pétrole, Cacao : L’hebdo des matières premières

Les métaux précieux brillent de nouveau

La semaine dernière l’or a affiché sa plus forte hausse quotidienne, 130 USD en 1 journée, après l’annonce de la réserve fédérale sur un « quantitative easing » illimité. Les autres métaux précieux ont suivi le mouvement annulant leur trajectoire baissière. L’argent a repris plus de 4 % et le Palladium s’est envolé de 12%.

Jusque-là, l’ensemble des métaux précieux suivait la tendance imprimée par les marchés boursiers sur le même modèle que lors de la crise de 2008. Justement en 2008, le début du rallye des métaux précieux a commencé avec l’annonce d’un quantitative easing par la Fed et a duré 3 ans. Les dernières annonces des banques centrales sont beaucoup plus ambitieuses que lors de la crise des subprimes. Les métaux vont profiter des afflux de liquidités provenant des institutions monétaires.

L’Or et le palladium affichent une force relative plus élevée et sont donc à privilégier pour des positions longues. Toutefois la forte hausse de la semaine dernière engendre des prises de profit et il vaut mieux attendre que ls cours se stabilisent.

Tant que les cours du Palladium restent au-dessus de 2252, la tendance reste haussière à court et moyen terme. Après la hausse de la semaine dernière qui a vu le palladium casser une oblique descendante, les prix consolident horizontalement et la tendance reprendra lorsque les cours clôtureront au-dessus des 2450 (Plus haut d’hier)

Evolution du Palladium sur une base quotidienne :

Le pétrole en manque d’énergie

Les cours du pétrole n’arrivent pas à remonter, la demande reste en chute libre et l’offre abondante.

La consommation quotidienne de pétrole dans le monde va s’effondrer en Avril à 22 millions de baril par jour contre une moyenne de 100 millions. L’effet sur les prix est exacerbé par la guerre des prix entre la Russie et l’Opep qui continuent à produire à un rythme soutenu. Les stocks s’accumulent et les cours baissent.

Les cours se sont temporairement repris hier suite à un appel du président Trump à Vladimir Poutine pour essayer de trouver un accord sur une réduction de la production. Mais rien de concret n’est ressorti de cette réunion. Certains analystes parlent d’un prix autour de 10 USD pour le Brent, prix déjà atteint par des livraisons physiques sur des pétroles de moins bonne qualité.

Les cours du pétrole WTI se stabilisent au-dessus de 20,50 USD le baril mais ce support reste menacé tant que les cours ne dépassent pas la résistance à 25,64 USD. En cas de cassure les cours pourraient revenir sur 17 USD. La tendance reste baissière.

Evolution des cours de pétrole WTI sur une base quotidienne :

Du côté des matières premières agricoles : les cours du cacao fondent

La crise liée au coronavirus impacte aussi les matières premières agricoles à travers la chute des cours du pétrole. La baisse des prix de l’énergie favorise la production de sucre plutôt que d’éthanol ce qui se répercute sur le prix du sucre sur les marchés. A New York depuis le début de l’année les cours ont chuté de 20%. La faiblesse du real brésilien favorise aussi les exportations et donc la production du sucre et du café dans ce pays producteur.

Les cours du sucre (N5 Londres) se trouvent sur un support de moyen terme à 330. Une cassure pourrait valider une chute plus profonde. J’y reviendrai sur le site si cela se produit.

Les cours du cacao cassent un canal ascendant en vigueur depuis Octobre 2018 et rejoignent un support datant de Décembre 2019. Le RSI entre en zone de survente et la droite de support pourrait freiner la baisse. Pour reprendre une dynamique haussière il faut que les cours réintègrent le canal et cassent une oblique descendante à la hausse.

Entre le canal haussier et le support à 1740 les cours peuvent consolider. Au-dessous le prochain objectif est la droite de support datant d’Aout 2019 à 1670.

Evolution du cours du sucre en quotidien :

