Argent-métal : zone technique d’achat pour le cours du XAG/USD

Points-clés de l’article :

Malgré la force haussière du dollar US (DXY) et des actions, la dynamique des métaux précieux reste bien ancrée à la hausse ; avec des taux d’intérêt toujours faible.

Techniquement, le cours de l’Argent (XAGUSD) est sur un fort support technique pour une stratégie de trading à l’achat.

Cours de l’Argent-métal - TradingView

Malgré la force haussière du dollar US (DXY) et des actions, la dynamique des métaux précieux reste bien ancrée à la hausse ; avec des taux d’intérêt toujours faible

L’extension du Coronavirus se poursuit et s’accélère même si l’on en croit les tous derniers chiffres dévoilés ce matin par l’OMS. Le nombre de cas atteint les 60.000 et le nombre de morts les 1350 avec une nette pentification des courbes de suivi ces dernières 48 heures. Le risque demeure très fort sur le commerce mondial et l’économie mondial et c’est d’ailleurs pour cela que les principales Banques Centrales se tiennent prêtes à injecter davantage. On peut aussi se demander comment expliquer le « zéro cas » en Afrique, en Inde ou encore en Indonésie (collé à la Chine) sur 3 milliards d’habitants. Cette « propagande » cache la réalité des chiffres et du risque mondial.

Dans cette logique, les taux d’intérêt restent baissiers en bourse et cela va soutenir les métaux précieux.

Techniquement, le cours de l’Argent (XAGUSD) est sur un fort support technique pour une stratégie de trading à l’achat

L’analyse technique du cours de l’or reste haussière au-dessus du support mensuel à 1550$ et celle de l’Argent-métal donne à court terme un bon timing pour une stratégie d’achat avec une ligne de tendance haussière de fond et un fort support à 17.40$ (voir le premier graphique de ce billet).

Suivez Vincent Ganne et ses vues de marché sur Youtube