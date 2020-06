EUR/CHF : l'euphorie ne dure qu'un temps, le franc suisse se renforce

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/CHF

EUR/CHF : l’ euro a retracé 50% du rallye de mai

Le retour à la réalité économique renforce le franc suisse

L’aversion au risque fait son grand retour sur les marchés financiers. Quand l’euphorie rencontre la réalité économique, le choc est souvent brutal. Les sombres prévisions économiques de la Fed, ainsi que l’augmentation des cas d’infections au coronavirus aux Etats-Unis après l’allégement des contraintes sanitaires ont douché les investisseurs cette semaine.

L'humeur est en berne après les annonces de la Fed, avec des perspectives qui pèsent sur l’ambiance très optimiste. L’année 2020 devrait se solder avec une chute du PIB US de 6,5% et porter le taux de chômage à 9,3%. Pour le moment, la croissance des marchés continue de reposer essentiellement sur l’omniprésence des Banques centrales, qui abreuvent à outrance les marchés en liquidités, pourtant les chiffres macroéconomiques ne sont toujours pas au rendez-vous.

Autre facteur perturbateur : les craintes d'une deuxième vague d'épidémie aux Etats-Unis. Le Dr Anthony Fauci, conseiller de la Maison Blanche, a affirmé que plusieurs états américains qui avaient été parmi les premiers à se déconfiner, observent une hausse du nombre de contamination au Covid-19. Alors que les Etats-Unis comptent désormais plus de 113.000 décès liés à la pandémie et plus de 2 millions de personnes infectées, le Texas et la Caroline du Nord ont plus de malades du Covid-19 hospitalisés qu'il y a un mois.

Après avoir digéré les récentes annonces concernant les différentes mesures de soutien, dont un plan franco-allemand à 500 milliards, un plan de relance de la Commission européenne à 750 milliards ainsi que l’augmentation de 600 milliards du PEPP de la BCE, l’euro retombe et le franc suisse s'apprécie avec le retour des craintes liées à la situation économique et sanitaire.

Maintenant, intéressons-nous à la partie technique.

EUR/CHF : l’euro a retracé 50% du rallye de mai

Graphiquement, force est de constater nous avons assisté à un « Bull Trap » (piège haussier) avec la fausse cassure de la moyenne mobile 50 périodes (en bleu) et de la résistance à 1,0840. De plus, l’oblique baissière de long terme continue de faire obstacle au prix, empêchant une accélération vers de nouveaux plus hauts annuels.

Concrètement le flux haussier semble s’essouffler et l’euro manque de carburant pour poursuivre sa course. La paire devrait donc consolider dans les jours à venir autour des 1,0735 et 1,0630. La reconquête des 1,0735 permettrait de rallier une nouvelle fois la zone des 1,0840 alors que le franchissement des 1,0630 ouvrirait la voie à une impulsion baissière vers les plus bas annuels à 1,0530. Depuis son rallye haussier de mi-mai, le marché vient de retracer 50% du mouvement, ainsi les opérateurs hésitent encore à prendre une direction claire.

Pour résumer, face aux incertitudes, les investisseurs se tournent vers les valeurs refuges telles que le franc suisse ou l’once d’or. Comme évoqué dans un de mes précédents articles sur l’EUR/CHF, le retour à la réalité économique a eu l’effet d’une douche froide sur l’euro. La crise du Covid-19 n’est pas terminée, l’économie est confrontée à une récession historique alors la devise helvétique risque encore de se renforcer dans les semaines à venir.

GRAPHIQUE DE L’EUR/CHF EN DONNÉES hebdomadaires

