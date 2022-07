BTC/USD : Davantage de baisse à s’attendre sur le cours du Bitcoin

Points-clés de l’article sur le Bitcoin :

Le cours du Bitcoin consolide depuis quelques semaines après être tombé à un plus bas de plus d’un an à 20 000$ courant juin. Le Bitcoin et les autres cryptomonnaies sont, comme les marchés actions, pénalisées depuis le début de l’année par le resserrement monétaire des banques centrales. Néanmoins, compte tenu de son caractère plus spéculatif que des valeurs comme Apple ou Microsoft, le Bitcoin affiche naturellement un retrait beaucoup plus important depuis le début de l’année, comme la valeur des SPAC ou des entreprises à très forte croissance, mais ne réalisant pas de profit. Lorsque les taux d’intérêt augmentent, la valeur des actifs les plus spéculatifs et le moins soutenus par des fondamentaux économiques sont les plus impactées.

La valeur du Bitcoin semble également être sous pression en raison du ralentissement économique. Le sentiment des opérateurs du marché des cryptomonnaies semble également dépendre des cycles économiques comme nous pouvons le constater dans le graphique ci-dessous qui superpose le cours du Bitcoin avec l’écart de taux entre les obligations d’entreprises bien et mal cotées (l’écart augmente lorsque l’économie ralentit).

Source : TradingView / Valentin Aufrand

Actuellement à 20 000$, il est probable que le cours du Bitcoin poursuit sa chute au cours des prochains mois étant donné que le resserrement monétaire des banques centrales et ralentissement économique devraient s’accentuer et peser de plus en plus sur les actifs risqués. En effet, les banques centrales ne sont pas prêtes à mettre un terme à leur resserrement monétaire compte tenu des niveaux intolérables d’inflation et les économies ne sont pas prêtes à réaccélérer étant donné l’inflation et la hausse du coût du crédit.

Le Bitcoin pourrait revenir à 13 800$ ces prochains mois

Graphique journalier du cours du Bitcoin réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance du Bitcoin est clairement baissière depuis le début de l’année. Le BTC/USD est en train de consolider autour d’un seuil symbolique clé à 20 000$ depuis quelques semaines, permettant aux bandes de Bollinger de se resserrer. La sortie de ces bandes indiquera le prochain tempo.

Bien qu’une sortie par le bas semble être le plus probable, une sortie par le haut n’est pas impossible. Cela permettrait d’envisager un rebond technique jusqu’à l’ancien support à 28 800$ enfoncé courant juin avant une poursuite de la tendance baissière de fond.

A l’inverse, une sortie par le bas ouvrirait la voie à une nouvelle jambe de baisse jusqu’à la résistance de juin 2019 à environ 13 800$ dépassé en octobre 2020, puis jusqu’au creux de septembre 2020 à environ 10 000$.

