Bourse : l’inflation inquiète – Silver : vers un nouveau rallye haussier ?

Les craintes liées à l'inflation font chuter les Bourses européennes

Wall Street termine dans le rouge

Graphique du jour – XAG/ USD : un triangle symétrique

Les Bourses européennes baissent fortement mardi et les futures de Wall Street indiquent une nouvelle séance négative, les craintes liées à l'inflation, dont les marchés redoutent une accélération, déclenchant une nouvelle poussée d'aversion pour le risque.

Le chiffre des créations d'emplois plus faibles que prévu aux Etats-Unis a soulagé les investisseurs sur le soutien économique du gouvernement et de la Réserve fédérale mais a également mis en évidence une pénurie de main-d’œuvre qui pourrait aggraver les pressions inflationnistes. La flambée des prix des ressources de base, qui a porté le cours du cuivre et du minerai de fer notamment, à des niveaux records, a également alimenté ces craintes.

Par ailleurs, les dernières statistiques en provenance de Chine montrent que les prix à la production ont progressé plus que prévu le mois dernier, à leur rythme le plus rapide en trois ans et demi. L'indice des prix à la consommation (CPI) a lui augmenté un peu moins que prévu.

Les craintes d'une poussée inflationniste et d'un resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale ont refait surface lundi à la Bourse de New York, où les trois principaux indices ont fini dans le rouge.

Le rebond de la demande attendu avec la reprise post-COVID des activités se heurte à une offre limitée des ressources de base et aux difficultés sur les chaînes d'approvisionnement, ce qui contribue à nourrir les interrogations sur l'inflation sur la publication de l'indice américain des prix à la consommation, mercredi, et de celle des prix à la production, le lendemain.

Par conséquent, le Dow Jones, a perdu 0,10% à 34 742,82 points. Le Nasdaq a lâché 2,55% et le S&P-500a reculé de 1,04%.

Pétrole :

Les cours du brut reculent mardi alors que l'opérateur américain d'oléoducs Colonial Pipeline, touché par une cyberattaque qui l'a contraint à fermer un réseau alimentant plusieurs États de l'est du pays, a dit vouloir redémarrer progressivement son service, qui devrait être pleinement opérationnel en fin de semaine.

GRAPHIQUE DU JOUR –XAG/USD : un triangle symétrique

L’argent métal reprend de la hauteur depuis plusieurs semaines. Sur ce graphique en données hebdomadaire, force est de constater que le marché consolide dans un triangle symétrique. Le franchissement de la borne haute et de la résistance à 28,40$ devraient conduire à une nouvelle vague de hausse. Ainsi, les prochaines cibles techniques se situent à 30,85$ puis 35,15$.

Le Silver est soutenu par les perspectives de demande des secteurs des énergies renouvelables et des véhicules électriques, essentielles pour la reprise de l'économie et la croissance. La demande d’argent métal est en hausse en raison notamment de son utilisation dans l’industrie.Le métal blanc est utilisé dans de nombreux procédés liés à la transition énergétique : les panneaux photovoltaïques, les véhicules électriques et les éoliennes.

