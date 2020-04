Precio del oro retoma las caídas, pero su futuro sigue siendo brillante

PRECIO DEL ORO (XAU/USD) HOY:

El oro retrocede en la última sesión de la semana a pesar del tono de cautela que genera la pandemia del coronavirus.

Las constantes y fuertes subidas del XAU/ USD durante el mes han motivado una corrección técnica motivada por la toma de beneficios y ajustes de posiciones.

A pesar de los movimientos recientes, la tendencia del oro continúa siendo alcista a largo plazo.

Bitcoin vs Oro: Principales diferencias que todo trader debería saber

El precio del oro opera con pérdidas moderadas y cae cerca de 0.4% hasta los 1,724 $ en la última jornada de trading de la semana, presionado por una corrección técnica luego de haber subido considerablemente en las últimas semanas. Contablemente, el precio del metal amarillo ha acumulado un avance de más del 8% durante el mes de abril.

Los temores de una recesión mundial a causa de la pandemia del coronavirus continúan generando turbulencia en los mercados financieros. Entre sus efectos, resalta una creciente demanda de activos considerados como refugio seguro incluido el oro, cuyo precio actualmente se encuentra en niveles no vistos desde finales del 2012. Como activo que no deviene intereses ni dividendos, el oro ha subido notablemente en los últimos meses a medida que los diferentes bancos centrales han relajado su postura monetaria en un intento por combatir la adversidad económica planteada por el COVID-19.

En este contexto, las constantes y bruscas subidas del XAU/USD durante el mes de abril han resultado bastante favorables para los compradores. No obstante, estos fuertes movimientos al alza con frecuencia resultan en correcciones técnicas pasajeras, caracterizadas por los ajustes de posiciones y la realización de beneficios en posiciones largas. En muchas ocasiones, cuando los compradores deciden salir de sus operaciones para tomar utilidades sobre sus posiciones largas, el activo en consideración suele caer a medida que se liquidan las posiciones.

Sin embargo, vale la pena resaltar que, el sentimiento defensivo provocado por el coronavirus no desaparecerá a corto plazo, por lo que el sesgo del oro continúa siendo alcista y las correcciones técnicas representan apenas movimientos transitorios. De hecho, Bank of America anunció recientemente que no ha descartado la posibilidad de que la cotización del lingote alcance los 3,000 $ en un horizonte no muy lejano.

Recomendado por Daniel Castaño, Equipo de investigación Previsión técnica y fundamental del precio del oro Descargar mi guía

ANÁLISIS TÉCNICO DEL ORO (XAU/USD)

Si XAU/USD amplíe el correctivo, su precio podría retroceder hasta los mínimos del 15 y 23 de abril en torno al nivel de los 1708 $ (S1). Una extensión de la presión vendedora podría provocar descensos adicionales hasta el retroceso de Fibonacci de 23.6% de la subida de marzo/abril en los 1,677 $ (S2).

Alternativamente, si la cotización retoma la senda alcista, el primer objetivo para tener en cuenta se ubica en los 1,747.9 $ (R1), nivel que corresponde al máximo anual.

Fuente: TradingView

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN PARA TRADERS

Descarga una de nuestras guías avanzadas de trading que te mostrarán como operar más eficientemente en los mercados financieros.

¿Qué distingue al éxito del fracaso en el trading? Reclama, sin costo alguno, una guía completa sobre las características de los operadores financieros exitosos .

Los datos del posicionamiento de los clientes de IG proporcionan información valiosa sobre el sentimiento del mercado . Obtén aquí tu guía gratuita sobre cómo utilizar este poderoso indicador de trading.

Escrito por Daniel Castaño, Equipo de Investigación de DailyFX en Español.

Sígueme en Twitter: @DCastanoFX