USD/JPY IG Kundensentiment: Unsere Daten zeigen, dass Trader aktuell netto-short USD/JPY zum ersten Mal seit Dez 03, 2019 15:00 GMT als USD/JPY in der Nähe von 108,66 gehandelt wurde.

Anzahl der Trader, die nettoshort sind hat verringert um 15,01 % seit letzter Woche.

SYMBOL TRADING BIAS NETTOSHORT % NETTOSHORT % VERÄNDERUNG IN DEN LONGS VERÄNDERUNG IN DEN SHORTS VERÄNDERUNG IM OI USD/JPY BULLISCH 49,69 % 50,31 % -36,31 % Täglich -24,27 % Wöchentlich -3,67 % Täglich -15,01 % Wöchentlich -23,22 % Täglich -19,88 % Wöchentlich

USD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 49,69 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,01 zu 1. Trader sind netto-short geblieben seit Dez 03, als USD/JPY zu Kursen von 108,66 gehandelt wurde. Der Kurs ist seitdem nach oben bewegt 0,68 %. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 36,31 % niedriger als gestern und 24,27 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,67 % niedriger ist als gestern und 15,01 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der USD/JPY Kurs steigen könnte. Unsere Daten zeigen, dass Trader aktuell netto-short USD/JPY zum ersten Mal seit Dez 03, 2019 15:00 GMT als USD/JPY in der Nähe von 108,66 gehandelt wurde. Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren USD/JPY-Bias stärker bullisch werden.