Weekly DAX Prognose: Die Verteidigung des Allzeithochs steht an

Aktien Freitag: DAX CFD: +0,08%, DAX Kassa -0,46 % (14.502), S&P 500 Kassa +0,10 % (3.943)

Aktien Montag Asien: SCI -1,24 %, HSI -0,02 %, Nikkei +0,20 %, Kospi -0,19 %

DAX Prognose fundamental

Covid19 Fallzahlen und Impfstatus (Daten: RKI, ZDF, Bloomberg)

Deutschland: 7 Tage Inzidenz: 82,9, vollständig geimpft: 3,3 %

USA: 7 Tage Inzidenz: 114,3 %, vollständig geimpft: 11,3 %

Daten und Events in dieser Woche

Quelle: DailyFX

Aktienmärkte konnten sich in der vergangenen Woche wieder erholen. DAX und Dow Jones erreichten neue Allzeithochs. Da Anleiherenditen ebenso stabil blieben, entwickelten sich Aktien aus dem Technologiebereich unterdurchschnittlich.

Die besten Performer kamen aus dem Energie- sowie dem Finanzsektor und aus dem Bereich der Small-Caps. In dieser Woche stehen weiterhin nur vereinzelt wichtige Konjunkturdaten an. China präsentierte wenig überraschend positive Daten zur Industrieproduktion und den Einzelhandelsumsätzen per Februar, Anlageinvestitionen enttäuschten.

Morgen stehen die ZEW Konjunkturerwartungen für Deutschland und die EU an sowie aus den USA die Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze. Mehr im Fokus dürften allerdings der FED Zinsentscheid sowie die Dot Plots und Wirtschaftsprognosen stehen.

FED Präsident Jerome Powell wird zwar wahrscheinlich bei Status Quo bleiben, doch eine Veränderung in den Zinsprojektionen (Dot Plots) könnte für einen stärkeren Impuls für US Renditen und den US Dollar bedeuten. Den Abschluss bei den Daten macht der Philly FED Herstellungsindex aus den USA.

Nicht zu vergessen, der Hexensabbat steht in dieser Woche an den Futures- und Optionen-Börsen an. In den letzten zehn Jahren tendierten Aktienmärkte im Durchschnitt positiv im Vorhinein der großen Verfallstage, insbesondere bezogen auf den S&P 500 Index. Ebenso zum Ende der Woche treffen sich USA- und China Delegierte zu Gesprächen zum bestehenden Handelskonflikt.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet konnte der DAX in der vergangenen Woche einige Hürden nehmen. Vorbörslich korrigiert der CFD zwar, doch kurzfristig ist er bis 13.450 Punkte unserer Ansicht nach gut unterstützt. Darunter könnte die Korrektur harscher ausfallen und sich eventuell bis 14.200 Punkte fortsetzen.

DAX CFD auf Tagesbasis

Quelle: IG, DailyFX

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT TURBO ZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Short Turbo-Zertifikate interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Long-Turbos im Blick behalten.

Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

