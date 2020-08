Daily DAX Ausblick: Konsolidierung hält an

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen leicht unter dem Schlusskurs des CFD Kontrakts von gestern. Der Kontrakt konnte den Montag mit einem Plus von 0,49 % abschließen. Der Kassa-Kurs schloss mit 0,15 % kaum verändert. An der Wall Street performten der S&P 500 und der NASDAQ positiv, der Dow Jones schloss negativ den Tag ab. Die Vorgaben aus Asien sind heute kaum verändert.

Dax 30 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -6% 14% 5% Wöchentlich 16% -13% -4%

DAX Ausblick fundamental

Kein wirkliches Vorankommen gab es gestern für den deutschen Leitindex (Weekly DAX Ausblick: Fundamental und Charttechnik). Auch Impulse ausgehend von relevanten News blieben weitestgehend aus. Die Wall Street blieb größtenteils stabil. Diese profitiert eventuell nicht nur von Erwartungen an robuste Daten, sondern auch von einem schwachen US Dollar. Der US Dollar Index steuert die letzten Tiefs im aktuellen Trend erneut an. An der Konjunkturdatenfront wurden keine wichtigen Daten präsentiert. Heute stehen Daten zum Immobilienmarkt aus den USA an, die jedoch kaum Überraschungen parat halten sollten. EZB Vize-Präsident De Guindos wird eine Rede halten. Walmart wird heute noch vor Börseneröffnung die Ergebnisse per zweites Quartal vorlegen.

Der Ölpreis und der Goldpreis können ebenso von einem schwächeren US Dollar profitieren. Der Goldpreis testete die 2.000er Marke erneut an, der WTI Ölpreis Future testet die 43 USD Marke seinerseits an. In dieser Woche findet das JMMC Meeting der OPEC am Mittwoch statt. Im Rahmen des Meetings wird vor allem darauf geschaut, wie hoch die Compliance der jeweiligen Länder bei den vereinbarten Kürzungen ausfiel und Vorschläge unterbreitet. Impulse werden allerdings nicht erwartet. Der API Bericht wird heute zeigen, ob der Trend beim Bestandsabbau auch per letzte Woche angehalten hat (Ölpreis: OPEC und IEA revidieren Prognosen).

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet bleibt der DAX im Trend, konsolidierte allerdings am Montag auf Höhe des Widerstands zwischen 12.930-950 Punkte. Die 13.000er Marke konnte er somit nicht überwinden. Die Lage bleibt damit im Vergleich zur letzten Analysen unverändert. Nach unten hin stellt kurzfristig die Zone bei 12.800 Punkten eine wichtige Unterstützung dar, nach oben hin sollte nun die 12.960 Punkte-Zone überwunden werden und darüber die 13.000.

DAX Kassa Chart auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

