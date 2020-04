DAX Ausblick: Harter Widerstand voraus

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen über dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt konnte gestern ein Plus von 0,8 % erzielen, der Kassa-Kurs schloss mit einem Plus von 1,27 %. An der Wall Street wurden hingegen leicht negative Vorzeichen erzielt. Die Vorgaben aus Asien sind eher schwach, wobei kein Handel in Japan stattfand.

DAX Ausblick fundamental

Alphabet hat seinen Bericht vorgelegt und die Erwartungen der Analysten teilweise übertroffen. Zwar sind die Werbeeinnahmen eingebrochen, doch das war erwartet worden. AMD hat hingegen sogar von der erhöhten Nachfrage nach Spielekonsolen-Chips profitieren können. Heute legen weiterhin die Deutsche Börse, Daimler, Deutsche Bank, Boeing, Tesla, GE, Facebook, Microsoft ihre Berichte vor.

An der Konjunkturdatenfront wird es ebenfalls interessant. Das US BIP per Q1 2020 steht an. Das CB Verbrauchervertrauen fiel gestern nur leicht unter den Erwartungen per April aus. Der API Rohöllagerbestand verzeichnete per letzte Woche einen Aufbau von 10 Mio. Barrel. Dennoch, der Ölpreis scheint heute anzuziehen, in der Hoffnung die Lockerungen des Lockdowns in vielen Ländern würden zu einer ebenso anziehenden Nachfrage führen.

Aus der EU könnte man auf die Sentimentindikatoren, Verbrauchervertrauen und Geschäftsklima, einen Blick werfen. Am Nachmittag steht die deutsche Inflation per April an sowie bereits erwähnt das BIP Wachstum aus den USA per Q1. Hier gehen die Erwartungen der Analysten teilweise stark auseinander. Deshalb könnten Daten über dem Konsens zu positiven Impulsen beitragen. Am Abend wird die FED über die Zinsen entscheiden und die Prognosen bekannt geben und Jerome Powell eine Pressekonferenz geben.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, hat der DAX gestern eine starke Widerstandszone erreicht und prallte vorerst daran ab. Diese Zone umfasst einen Bereich zwischen 10.900-11.000 Punkte. Darüber befindet sich ein großes Gap von zirka 500 Punkten. Nach unten hin könnte die Kurszone bei 10.520-10.560 Punkten kurzfristig wichtig sein. Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow.

DAX Kassa Chart auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

