✅Lesson for newbies to markets: Don`t overestimate the influence of data on markets, don`t underestimate the influence of politicians on markets The one and only leading indicator is the market itself, so what do you think are politicians are watching and influence more?✅

IG Sentiment Update: Daten zeigen, dass Ripple Trader überwiegend long positioniert sind, mit 97,62 %, während CAC 40 Trader gegensätzliche Extrempositionen halten, mit 80,00 % Siehe Chart, weitere Details bei DailyFX: https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-sentiment https://t.co/mXsfI3gwjC

Rohstoffe Update: Gemäß 08:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: Gold: 0,14 % Silber: 0,06 % WTI Öl: -0,13 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#commodities https://t.co/7DNPs4v2EB

Forex Update: Gemäß 08:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: 🇨🇦CAD: 0,08 % 🇪🇺EUR: -0,03 % 🇳🇿NZD: -0,04 % 🇦🇺AUD: -0,25 % 🇨🇭CHF: -0,30 % 🇬🇧GBP: -0,31 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#currencies https://t.co/oOX94hwANy

Indizes Update: Gemäß 08:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: Dax 30: 0,54 % CAC 40: 0,29 % Dow Jones: 0,27 % S&P 500: 0,21 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#indices https://t.co/EadO4Uu965

DAX Ausblick: Futures starten positiv ins neue Jahr https://t.co/nZH6jrJJ0J #DAX #DAX30 $DAX #Aktien #Trading @SalahBouhmidi @CHenke_IG https://t.co/m9A63BebLd

Cash close 13.249

Good morning. #Dax Future positive overnight. Daily 50EMA held so far, but trendline broken and range valid again as 4h chart makes it clear. We have to go above 13.400. Short term resistance zone between .280-.300 $DAX #DAX30 https://t.co/6LDFMDyOLm