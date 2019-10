DAX Ausblick: 12.800 Punkte-Zone im Test

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX vorbörslich über dem Vortagesschlusskurs. Am Montag erreichte der DAX-Future ein Plus von 1,0 %. Die Wall Street notierte leicht im Plus, die Vorgaben aus Asien sind am Dienstag uneinheitlich. In Japan fand kein Handel statt.

Warten auf wichtige Impulse

Marktteilnehmer warten weiterhin auf wichtige Impulse von der Brexit-Front. Hier will das Parlament vor der Abstimmung über den ausgehandelten Deal zunächst einmal die notwendigen begleitenden Gesetze beschließen. Die Abstimmung darüber steht am Donnerstag an. Es mehren sich Erwartungen, dass auch der Deal nun gute Chancen hat eine Mehrheit zu bekommen. PM Johnson ist überzeugt davon, den Brexit am 31. Oktober durchzubringen, mit oder ohne Deal.

Nichts neues aber auch kaum negatives hat man von der Handelsstreit-Front gemeldet. Insofern blieb auch die Wall Street stabil. Der Fokus rückt nun auf die Quartalsergebnisse. Heute werden unter anderem McDonald`s, Procter & Gamble sowie United Technologies ihre Berichte vorlegen. An der Konjunkturfront stehen aus den USA lediglich die Daten zum Immobilienmarkt an sowie die API Rohölbestände.

Gehören Aktien zu den Top-Handelsmöglichkeiten in diesem Jahr? Finden Sie es heraus, indem Sie sich die Prognosen unserer Analysten kostenfrei herunterladen.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, hat der DAX das Juli-Hoch überwinden können und testet nun die runde Marke von 12.800 Pkt.. Ein Überschreiten dieser könnte den Index schnell in Richtung 12.900 Punkte bringen. Eine wichtige Widertstandszone wird durch die obere Trendkanallinie dargestellt. Diese verläuft in etwa bei etwa 12.950 Punkten. Danach sollte die Kurszone bei 13.000 Pkt. in Angriff genommen werden.

Warum Fehler begehen die andere Anleger bereits gemacht haben? Erhalten Sie hierfür unseren kostenfreien Leitfaden unter folgendem Link

DAX Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 13.000Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 12.000Pkt. im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen eBook können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: