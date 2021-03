Cardano knackt Allzeithoch: So könnte es weitergehen

ADA/USD: Nach Allzeithoch drittwichtigste Währung nach Marktkapitalisierung

Cardano (ADA), die nach Marktkapitalisierung nun drittwichtigste Währung gewinnt binnen 24 Stunden drei Prozent auf 1,28 Dollar dazu. Auf Wochensicht verteuert sich die Währung entgegen des Trends des Gesamtmarkts auf über 27 Hundertstel. Mit einer Kapitalisierung von 40 Milliarden Dollar hat ADA nun Binance Coin (BNB) übertroffen.

Am Wochenende stieg Cardano sogar auf ein neues Allzeithoch bei rund 1,60 Dollar. Wichtige Währungen wie Bitcoin oder Ether waren in der vergangenen Woche sprichwörtlich mit über 20 Prozent Verlust unter die Räder gekommen. Bitcoin nimmt wieder 50.000er-Marke ins Visier – auch Cardano profitiert

Im Windschatten der Bitcoin-Rally kann auch Cardano wieder an Fahrt aufnehmen. Nachdem die Leitwährung in der vergangenen Woche den größten Verlust seit März 2020 eingefahren hatte, springen die Börsenampeln wieder auf Grün. Aktuell notiert der Kurs mit über sechs Prozent bei 48.000 Dollar im Plus. Damit rückt erneut die psychologische Marke von 50.000 Dollar ins Visier.

Diejenigen Anleger, welche geduldig hinter der Seitenlinie auf vermeintlich günstige Preisniveaus gewartet haben, könnten nun aufs Spielfeld vorrücken und zuschlagen. Dabei dürfte die Schnäppchenjäger-Mentalität das Zünglein an der Waage sein.

Angesichts der Bitcoin-Erholung können auch Währungen aus den zweiten und dritten Reihen zulegen, wie etwa Ether. Der Ethereum Kurs verteuert sich um über 12 Prozent auf 1.530 Dollar. Vor allem angesichts des neuen Monats dürften sich viele Investoren neu orientieren und sich wieder verstärkt mit Engagements auseinandersetzen.

Cardano: Anleger suchen weiterhin nach Ethereum-Alternativen

Vor dem Hintergrund des wiedererstarkten Interesses an Ethereum-Alternativen wie etwa Cardano oder Polkadot dürften Anleger im Hinblick angesichts des Diversifikationsgedankens weiter auf ADA setzen. Für viele Investoren dürfte Ether zudem preistechnisch zu teuer und damit uninteressanter sein. Auch das Ethereum Netzwerk, respektive die hohe Gebührenlast ist vielen Marktteilnehmern ein Dorn im Auge.

ADA/USD: Technischer Ausblick

Der Aufwärtstrend bei Cardano dürfte sich schon bald weiter forcieren. Im folgenden Chartbild wird deutlich, dass seit Anfang Februar die Hausse sonderbar an Fahrt aufgenommen hat. Alleine im Monat Februar hat der Kurs um über 283 Prozent zulegen können. Am Samstag stieg die Währung sogar auf ein Allzeithoch bei über 1,546 Dollar. Im Januar 2018 markierte ADA mit 1,40 Dollar den höchsten Stand, bis zum vergangenen Wochenende.

Die für den kurzfristigen Trend maßgebliche 14-Tage-Linie könnte den Verlauf somit weiter anzeigen. Auf der Unterseite deutet das MA 52 hingegen wieder eine Steigung an, was gleichzeitig für eine Trendbeschleunigung sprechen könnte. Auf der Unterseite bleibt in diesem Kontext die 1-Dollar-Marke die mentale Barriere schlechthin. Auf der Oberseite könnten Anleger schon bald die Marke von 2 Dollar anpeilen.

ADA/USD Chart

Quelle: Tradingview

