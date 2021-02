Litecoin auf Dreijahreshoch

LTC/USD: Litecoin knackt 200-Dollar-Marke

Der Litecoin Kurs ist am Wochenende zum ersten Mal seit März 2018 wieder über die psychologische Marke von 200 Dollar gestiegen. Allein im Februar konnte die Währung mit dem Kürzel LTC um über 60 Prozent zulegen. Im Oktober 2020 hatte der Preis pro Einheit noch bei 40 Dollar gelegen.

Das Allzeithoch bei 420 Dollar bleibt zwar nach wie vor außer Reichweite, doch sollte sich die Rallye in dem jüngsten Tempo weiter beschleunigen, ist die Eroberung eines neuen Allzeithochs nicht gänzlich ausgeschlossen.

Der Gesamtmarkt kann damit weiterhin von den zuletzt positiven fundamentalen Entwicklungen profitieren. Vor einer Woche hatte der E-Autobauer Tesla sein Investment in die Kryptowährung Bitcoin gegenüber der US-amerikanischen Aufsichtsbehörde SEC offenkundig gemacht. Nicht nur die als Leitdevise angesehene Währung, der Bitcoin, konnte zuletzt sonderbar profitieren, sondern auch Währungen aus den hinteren Reihen wie etwa Litecoin.

Anhaltende Aufwärtsdynamik dank Tesla-Einstieg in Kryptowährung Bitcoin

Seitdem Tesla sein Engagement an der Kryptowährung Bitcoin offengelegt hat, ist die Aufwärtsdynamik in dem ohnehin bestehenden Bullenmarkt zurückgekehrt. Der Einstieg des Elektroautoherstellersbleibt der ausschlaggebende Katalysator auch für Unternehmen, welche schon länger über ein Engagement mit der Kryptowährung liebäugeln und ihre Pläne bereits in den Schubladen liegen haben. Diese dürfte diese nun sukzessive herauskramen.

Aus Investorensicht ist zu hoffen, dass andere Unternehmen und Institutionen dem Beispiel von Tesla folgen können. In Zukunft könnten viele Unternehmen ihre Bilanzen über Bitcoin and Co. aufhübschen. Die Pläne des Zahlungsdienstleisters MasterCard spielen am Markt derzeit ebenfalls eine bedeutende Rolle.

Mastercard hofft, in diesem Jahr Transaktionen in seinem Netzwerk zuzulassen. Die Tatsache, dass der Investmentarm der US-Bank Morgan Stanley derzeit über eine Investition in Bitcoin nachdenkt, ist nicht überraschend. Wenn es um Anteile an dezentralen Vermögenswerten geht, dürfen Unternehmen undInstitutionen nur an der Oberfläche kratzen. In den kommenden Wochen und Monaten könnte sich dieser Trend beschleunigen.

Hintergrund Litecoin: Litecoin (LTC) ist eine sogenannte digitale "Peer-to-Peer" -Währung, die in "Open Source" -Software integriert ist. Aus technischer Sicht ist das Litecoin-Projekt dem Bitcoin-System sehr ähnlich. Die Produktion und Übertragung von Litecoin basiert auf einem "Open Source" -Verschlüsselungsprotokoll. Es gibt keine zentrale Steuerung. In diesem Zusammenhang werden alle Transaktionen, Bilanzen und Ausgaben von einem "Peer-to-Peer" -Netzwerk verwaltet. Litecoin wird basierend auf einer kryptografischen Hash-Funktion erstellt, die wiederum Blöcke generiert: das sogenannte Mining. Litecoin kann gegen Bitcoin und gesetzliches Zahlungsmittel eingetauscht werden. Die damit verbundene Verarbeitung erfolgt in der Regel über Online-Transaktionen (sogenannte digital currency exchangers).

LTC/USD: Technischer Ausblick

Die Eroberung der mentalen Marke von 200 Dollar dürfte das Aufwärtsmomentum weiter forcieren. Das MA 14 dürfte aus kurzfristiger Sicht seine Unterstützung anbieten. Auch das MA 52, der für den längerfristigen Trend maßgebliche Indikator könnte weiter steigen. Dass Anleger angesichts der fulminanten Kursrallye nun auch mal Kasse machen bleibt nicht verwunderlich. An der psychologischen 200er-Marke dürften Anschlusskäufe erfolgen. Untergeordnet bleibt m.E. Spielraum bis auf 180- respektive 160 Dollar. Auf der Oberseite könnten sich Anleger mit dem Verlaufshoch aus dem Frühjahr 2018 bei 250 Dollar auseinandersetzen.

LTC/USD Chart

Quelle: Tradingview

