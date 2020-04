DAX Analyse: Die Luft wird dünner

NZD/USD IG Kundensentiment: Unsere Daten zeigen, dass Trader aktuell netto-short NZD/USD zum ersten Mal seit Apr 07, 2020 02:00 GMT als NZD/USD in der Nähe von 0,60 gehandelt wurde. Eine konträre Indikation des Sentiments weist zu NZD/USD Stärke. https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-sentiment https://t.co/fNYT0mvrHm

AUD/USD IG Kundensentiment: Unsere Daten zeigen, dass AUD/USD Trader am wenigsten nettolong sind seit Apr 12, als AUD/USD in der Nähe von 0,72 gehandelt wurde. Eine konträre Indikation des Sentiments weist zu AUD/USD Stärke. https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-sentiment https://t.co/Hfid3UTR26

#DAX30 - Saisonalitätsanalyse kann man sich zwar in diesen Zeiten schenken, aber im Schnitt zieht der DAX gemessen seit 1987 von Mitte März bis Ende Mai um 3.8 % an. https://t.co/zRKykDQUX0 @DavidIusow @CHenke_IG @IGDeutschland #Trading #equity https://t.co/wSnlDgGKgZ

I am not a conspiracy theorist but they intervened in the #gold #futures market for years, so what would stop them from doing it in #stock futures? Especially if someone like Trump is ruling the casino.

IG Sentiment Update: Daten zeigen, dass Ripple Trader überwiegend long positioniert sind, mit 94,96 %, während S&P 500 Trader gegensätzliche Extrempositionen halten, mit 79,57 % Siehe Chart, weitere Details bei DailyFX: https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-sentiment https://t.co/Oe3LVCSSfj

I guess they can’t halt #Trading the second time for stabilizing #DAX. That would be noticed. Joke.

Rohstoffe Update: Gemäß 07:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: WTI Öl: -0,88 % Gold: -1,07 % Silber: -2,18 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#commodities https://t.co/kL6Uk2u7td